Google Play, uygulama indirmeyi hızlandıracak ve hafıza tasarrufu sağlayacak bir özelliği kullanıma açıyor. Yavaş yavaş telefonlarda belirmeye başlayan ‘uygulama yükleme optimizasyonu’ kullanıcıların sağladığı verilere göre çalışarak uygulamaların en gerekli kısımlarını önce indiriyor.

Android’in uygulama platformu Google Play, uygulama indirme sürecini hızlandıracak yeni bir özelliği kullanıma açmaya hazırlanıyor. Geçen aydan beri test edilmeye devam eden özellik sayesinde uygulamalar, parçalar halinde kullanıcıların tercihlerine göre inerek daha hızlı çalıştırılabilecek.

Google, bu yeni özelliğine ‘uygulama yükleme optimizasyonu’ diyor. Tüm Android cihazlarda yavaş yavaş kullanıma açılan özellik, varsayılan ayarlarda açık bir şekilde bulunuyor. Yükleme optimizasyonu özelliğinin özellikle aceleyle indirilen uygulamalarda kullanıcılara fayda sağlaması bekleniyor.

Uygulamanın en gerekli kısımlarını tespit ediyor:

‘Uygulama yükleme optimizasyonu’ özelliği basitçe şu şekilde çalışıyor: Google, uygulamayı indiren kitlenin yüklemeden hemen sonra uygulamanın hangi kısımlarını kullandığını analiz ediyor. Bu işlem isim, e-posta adresi gibi bilgilerden bağımsız bir şekilde işliyor. Daha sonra eğer özellik sizde açıksa, uygulama bu kısımlara öncelik veriyor. Google, bu özellik sayesinde cihazların işlem gücünden, hafızasından ve bataryasından tasarruf edilebileceğini söylüyor. Ayrıca acil durumlarda uygulamaların inmesini beklemek sorun yaratabildiğinden dolayı bu işlemin oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.

Özellik Android cihazınıza geldiyse, Google Play’e ilk girdiğinizde karşınıza bununla ilgili bir bildirim çıkıyor. Uygulama yükleme optimizasyonu, halihazırda açık bir şekilde platformda bulunuyor. Kapatmak isterseniz de bunu ayarlar kısmından gerçekleştirmek mümkün. Henüz yeni olan özelliğin veri topladıkça daha iyi çalışması planlanıyor.