Google, dijital ödeme sistemi Google Pay ile harita uygulaması Haritalar'da güzel bir iş birliği gerçekleştirerek kullanıcıların uygulama üzerinden toplu taşıma ve park yeri ücretlerini ödeyebilmesine olanak sağladı. Ancak özellik şu an için Türkiye'de kullanılamıyor.

Dünyanın en popüler navigasyon ve harita servislerinden biri olan Google Haritalar, hem özel araç hem de toplu taşıma araçları kullananları memnun edecek iki önemli özelliğe kavuşuyor. Artık bir otoparka giderken ya da toplu taşıma aracına giderken ödemeyi doğrudan Google Haritalar’da yapılabilecek.

Google tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Google Haritalar’da bir otopark için rota oluşturduğunuzda hemen aşağıda bir “ park ücreti öde ” butonu yer alıyor. Bu butona dokunduğunuzda Google Pay’de kayıtlı ödeme yönteminizi kullanarak ne kadar süre park edeceğinizi sisteme girerek park ücretinizi ödeyebiliyorsunuz.

Ayrıca yine toplu taşıma ücreti ödeme özelliği sayesinde Google Haritalar’da bir konuma doğru rota oluşturduğunuzda karşınıza toplu taşıma ile gitme seçeneği de çıkıyor ve bu seçeneği hemen yanında bir “ öde ” butonu yer alıyor. Bu butona dokunduğunuzda söz konusu yolculuğun ücretini daha toplu taşıma aracına binmeden ödeyebiliyorsunuz.

Google’ın açıklamalarına göre şirket, söz konusu özellik için dünya çapında 80’den fazla toplu taşıma acentesi ile iş birliği kurmuş durumda. Tam olarak hangi şehirlerde kullanıma sunulduğu açıklanmayan özellik, şu an için yalnızca Android uygulamasında bulunuyor. Otopark ücreti ödeme özelliği ise şu an için yalnızca ABD’deki 400’ün üzerinde şehirde kullanıma sunulmuş durumda.