Google Haritalar'ın Logosu Değişti: İşte Yeni Logo

Google, dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından Google Haritalar’ın logosunu sessiz sedasız yeniledi. İkonik harita pini korunurken tasarım Google renklerinin yumuşak geçişiyle güncellendi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, milyarlarca kişinin kullandığı Google Haritalar uygulamasında küçük ama dikkat çekici bir değişiklik yaptı. Şirket, uygulamanın yıllardır neredeyse aynı kalan logosunu yenileyerek daha modern bir tasarım tercih etti.

Bu değişiklik, özellikle uygulama ikonlarına dikkat eden kullanıcıların gözünden kaçmadı. Çünkü Google, son dönemde birçok diğer uygulamasında da tasarımları daha modern ve sade bir çizgiye taşımaya başladı. Yani Google öyle olduğunu söylüyor...

İşte Google Haritalar'ın Eski ve Yeni Logosu

Google Haritalar’ın yeni logosu, uygulamanın sembolü hâline gelen harita pini tasarımını koruyor. Ancak ikonun renk geçişleri daha yumuşak hâle getirilmiş durumda. Böylece logo, Google’ın son yıllarda uygulamalarında kullandığı renk geçişli (gradient) tasarım diline daha iyi uyum sağlıyor.

Bu tarz küçük değişiklikler çoğu kullanıcı için önemsiz gibi görünse de teknoloji şirketleri için oldukça kritik. Çünkü ikonlar, uygulamaların marka kimliğinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Peki siz Google uygulama simgelerindeki bu değişikliklerden memnun musunuz?

