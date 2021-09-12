Google, Kullanıcı Verilerini Hong Kong Hükümetiyle Paylaşmış

Geçtiğimiz yıl kullanıcı verilerinin ülkeler tarafından istenmesi gibi taleplere karşılık vermeyi bırakacağını söyleyen ABD’li teknoloji şirketi Google’ın Hong Kong hükümetinin talepleri doğrultusunda bazı kullanıcılarının verilerini paylaştığı bildirildi.

Google, yetkililerden gelen bu tür veri taleplerini işleme koymayacağını ifade etmesine rağmen Hong Kong hükümetiyle bazı kullanıcı verilerini paylaştı.Google hükümetin veri taleplerine “yaşama yönelik güvenilir bir tehdit” içerdiği için karşılık verildiğini ancak tüm taleplerin diplomatik prosedürlerle sunulması gerektiğini söyledi.

Hong Kong Free Press’in (HKFP) yayınladığı habere göre Google yetkililerden gelen veri taleplerine geri görüş sağlamayacağını vaat etmesine rağmen 2020 yılında Hong Kong hükümetine bazı kullanıcı verilerini aktardı. Şirket, Hong Kong hükümetinden aldığı 43 talepten 3'üne yanıt olarak “bazı veriler ürettiğini” söyledi. Google’ın HKFP’ye sunduğu bildiriye göre hükümetin taleplerinden ikisi insan kaçakçılığı soruşturması diğeri ise birinin hayatına yönelik bir tehdidin parçası olan bir acil durum ifşasıydı. Google sunulan verilerin hiçbirinin kullanıcıların içerik bilgilerini içermediğini ve hükümetin kullanıcı bilgileri taleplerine ilişkin geri dönüşün şirketin küresel politikasına göre işlendiğini ekledi.

Daha önce yüzlerce veri paylaşılmıştı:

HKFP’nin mayıs ayında sunduğu habere göre güvenlik yasasından önceki yıl şirketler, Hong Kong hükümetinin yüzlerce veri taleplerini karşılamıştı. Apple, Facebook ve Microsoft gibi diğer ABD teknoloji firmaları, yeni yasayı gözden geçirdikten Hong Kong hükümetinden gelen kullanıcı verilerine yönelik talepleri işlemeyi durdurduklarını söyledi.

Google, 2020 yılının temmuz ve aralık ayları arasında yapılan üç talebe yanıt olarak Hong Kong hükümetine kullanıcı verilerini sağlayarak, ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yerel makamlardan gelen kullanıcı verileri taleplerine karşılık veren ilk şirket oldu.