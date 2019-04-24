Google, 5 Yılda 3 Milyon Tona Yakın Gıda İsrafını Engelledi

Google, 5 yıl önce tesislerinde israf edilen yiyeceğin miktarını ölçmeye başlamıştı. Elde edilen veriler ışığında yiyecek israfını önlemek adına çalışmalar yapan şirket, hedefine ulaşmış gibi görünüyor.

Google'ın California, Mountain View'deki merkezinde bulunan mutfakta personelin ne kadar yemek tükettiği ve ne kadar israf yapıldığı bir süredir kontrol ediliyor. Şirket, daha fazla sürdürülebilir olma misyonuyla yemek israfını olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Bu sayede son 5 yılda 2,72 milyon tondan fazla yiyeceğin çöp olmaktan kurtarıldığı açıklandı.

Ofisinde her gün 200.000'den fazla yemeğin servis edildiği Google, durumun hem çevresel hem de ekonomik açıdan ciddi bir sorun haline geldiğini kabul ediyor. Google’ın gıda programı için küresel tedarik ve kaynak kullanımı yöneticisi olan Kristen Rainey; gıda israfının küresel boyutta bir sorun olduğunu, bu nedenle durumu ciddiye alma zorunluluklarının bulunduğunu belirtiyor.

Google, 2014 yılında bu konu hakkında hizmet veren Leanpath adlı şirket ile çalışmaya başladı. Leanpath, gıda israfını ölçmek ve izlemek için ekipman sağlayan bir şirket. Leanpath, elde edilen verilerin nasıl kullanılması gerektiğine dair şeflere koçluk yapıyor. Leanpath'ın CEO'su Andrew Shakman, şeflerin de gıda israfının önlenmesi ile yakından ilgilendiğini fakat bunun büyük boyutlardaki işletmelerde zor olduğunu belirtiyor. Shakman ayrıca verileri analiz etmek ve bazı eğilimleri anlamak için şeflerin fazla zamanlarının bulunmadığını da ekliyor.

Yemek israfını önlemek adına geliştirilen bu sistem, israfı azaltan bazı yiyecekler de sağlıyor. Kahve meyvesinden yapılan besin değeri yüksek un, buna örnek olarak gösterilebilir. Kahve meyvesinin etrafındaki boşa harcanan zar, bu şekilde israf edilmemiş oluyor.

Şirket, değişikliklerin çoğunu mutfak etrafında gerçekleştiriyor fakat çalışanların yemekleri dışarı atma sorunu üzerinde de çalışılıyor. Çalışanlar için yemeklerin ücretsiz olduğu işletmelerde bu soruna daha fazla rastlanıyor. Bazı işletmelerde bu duruma çalışanlar için daha az tabak kullanılması, daha küçük porsiyonlar belirlenmesi gibi çözümler üretilebiliyor.

Leanpath, bazı kafelerde yalnızca mutfaklarda değil çalışanların boş tabakları geri getirdiği noktalarda da atık yemekleri ölçüyor. Bu noktada bunu takip edebilmek için bir dijital ekran da kullanılıyor. Bu ölçümler, yemek yiyenler tarafından da görülebiliyor. Leanpath sistemleri; şu anda 26 ülkede, Google’ın 189 mutfağında kullanılıyor.