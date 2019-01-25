Google'ın geleneksel olarak düzenlediği geliştirici konferansı bu sene Microsoft Build ile çakışabilir.

Google’ın I/O 2019 bulmacası çözüldü. Till Kottman, bulmacadan bazı kodları Twitter’da paylaştı. Tweette “7-9 Mayıs arasında, Kaliforniya Mountain View’da yer alan Shoreline Amphitheatre’da bize katılın” yazıyordu.

Olayın ilginç yanı ise tarihler birkaç hafta önce sızan Microsoft Build tarihleriyle aynı. Geçen seneki tarihle aynı güne denk gelen bu bilginin tam olarak doğru olmama ihtimali de mevcut.

Gerçekleştirilecek bu geliştirici konferansında teknoloji devleri neler üzerinde çalıştığını ve yeni teknolojilerini tanıtacak. Google’ın I/O’da Android Q ve yapay zeka tabanlı sesli asistanı Google Asistan ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Mayıs’ta düzenlenecek olan Google I/O ve Microsoft Build’den sonra, Apple’ın da Haziran ayında geleneksel WWDC’yi düzenlemesi bekleniyor.