Teknoloji devleri Facebook, Google ve Microsoft, çağımızın en büyük sorunlarından olan iklim değişikliğini inkar edenlerin düzenlediği bir konferansa sponsor oldu. Şirket sözcüleri, bu sponsorlukla ilgili olarak maddi destek verdikleri organizasyonların şirket tarafından benimsenmediğini ifade etti.

Mother Jones’da yer alan habere göre, iklim değişikliğiyle ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen Facebook, Google ve Microsoft iklim değişikliği inkarcılığıyla ilgili bir konferansa sponsor oldu.

Bu üç dev şirket, daha çok liberal (özgürlükçü) kişileri hedefleyen ve bu ay düzenlenen LibertyCon’un sponsoru oldu. Kongrede, iklim değişikliğinin doğaya olan etkisinin abartıldığını düşünen CO2 Coalition adlı gruptan da bir sözcü katıldı.

Mother Jones’un haberine göre, iklim değişikliğinin şiddetinin abartıldığını iddia eden konuşmacı “Veriler gidişatın endişe verici olmadığını gösteriyor” dedi.

Teknoloji şirketleri sık sık siyasi görüşlerle ilgili etkinliklere sponsorluk yapıyor. Facebook ve Google, kendilerini eleştiren muhafazakarların düzenlediği CPAC’ye de (Conservative Political Action Conference, Muhafazakar Politik Hareket Konferansı) maddi destek sağlamıştı. Bu şirketlerin, karşıt görüşlerin savunulduğu bu iki kongreye sponsor olması da dikkat çekici.

Facebook sözcüsü, verdiği bir demeçte şirketin politik faaliyetlerine değindi ve “Bazen, internet ve sosyal medya sorunlarını ele alan etkinliklere destek veriyoruz” dedi. Microsoft sözcüsü de “Bir kuruluşa olan üyeliğimiz ya da sponsorluğumuz, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı değiştirmez veya etkilemez” dedi.

Google sözcüsü ise “Her yıl, güçlü teknoloji yasalarını teşvik etmek için karşıt politik yelpazedeki organizasyonları destekliyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Google’ın üçüncü parti organizasyonlara sponsorluğu veya bu organizasyonlarla yaptığı işbirliği, bu organizasyonların; bu organizasyonlara katılan konuşmacıların söylediklerini desteklediği anlamına gelmez.”