Bir Kullanıcı, iPhone 17 Pro Max'e iPadOS 26 Kurmayı Başardı (Katlanabilir iPhone da Böyle Görünebilir)

Katlanabilir iPhone'a olan merağımızın sürdüğü bugünlerde bir kullanıcı, iPhone 17 Pro Max'e iPadOS 26 kurmayı başardı. Peki sonuç nasıl oldu?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir teknoloji meraklısı, iPadOS 26’yı iPhone 17 Pro Max’e kurmayı başardı ve ortaya Apple’ın gelecek yıl tanıtması beklenen katlanabilir iPhone’un nasıl bir deneyim sunabileceğine dair çarpıcı bir sonuç çıktı.

iPadOS 26 ile tamamen yenilenen pencere yönetimi sistemi, Apple’ın gelecek yıl tanıtmayı planladığı ilk katlanabilir iPhone için hazırlandığı söyleniyordu. Katlanabilir iPhone’un iç ekranının iPad mini boyutlarına yakın olacağı düşünüldüğünden, gelişmiş çoklu görev (multitasking) özelliklerinin bu modele özel geleceği konuşuluyor.

iPadOS, iPhone üzerinde böyle görünüyor:

X kullanıcısı Duy Tran, iPadOS 26’yı bir güvenlik açığından yararlanarak iPhone 17 Pro Max’e yüklediğini ve bunun iOS/iPadOS 26.2 ile kapatıldığını belirtti. Paylaştığı videoda bu açık kapatılmadan önce doğrudan iPhone üzerinden iPad’e benzer bir çoklu görev arayüzünde pencereleri yönetebildiği görülüyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone’a özel geliştirdiği özelliklerin diğer modellere gelmesi düşük ihtimal ancak uzmanlar iOS 27 ile birlikte bazı yeniliklerin tüm iPhone’lara da gelebileceğini düşünüyor. Yine de bu şimdilik sadece söylentiden ibaret olduğundan, biz mevcut iPadOS'un iPhone üzerinde nasıl göründüğüne odaklanalım...

Apple iPhone

