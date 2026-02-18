Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Android 17'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: İşte Google I/O 2026'nın Tarihi

Google, Android 17 ve yeni yapay zekâ duyurularını yapacağı Google I/O 2026 geliştirici konferansının tarihini açıkladı.

Android 17'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: İşte Google I/O 2026'nın Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, sürekli yeni duyurularıyla karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların en merak ettiği konulardan biri de yeni Android sürümü ve yapay zekâ duyurularının yapılacağı Google geliştirici konferansı I/O’nun bu yılki tarihi. Şirket, dün bu merakı giderecek açıklamayı yaptı.

Google, Android 17 ve yeni Gemini duyuruları başta olmak üzere birçok ürün ve duyuru yapacağı Google I/O 2026’nın tarihini duyurdu. Şirket, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde bu etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Android 17, Gemini ve dahası

goog

19 Mayıs’ta başlayacak Google I/O etkinliği, canlı olarak şirketin resmî kanallarından yayımlanacak. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek etkinlikte şirket liderlerinden sunumlar, demolar, yeni duyurular göreceğiz. Konferans için 19-20 Mayıs tarihleri verilse de ana sunum 19 Mayıs günü gerçekleştirilecek.

Google, I/O 2026’da yapay zekâ konusundaki en son gelişmelerin duyurulacağını belirtmiş. Yani Gemini konusunda yepyeni duyurular göreceğiz. Şirketin diğer yapay zekâ çalışmalarından da bilgiler paylaşılacaktır ve yeni yapay zekâ modelleri gelecektir. Öte yandan şirketin tüm ürünlerinden yenilikler de göreceğiz. Android 17 de bunlardan biri olacak. Bu yılın ilerleyen döneminde dünya çapında milyonlarca cihazda yerini alacak Android 17’nin resmî tanıtımı 19 Mayıs’ta olacak. Pixel cihazlar ve diğer konularda da duyurular gelmesi muhtemel.

Google, Gemini 3 Deep Think'i Güncelledi: Artık Karmaşık Konularda Çok Daha Akıllı! Google, Gemini 3 Deep Think'i Güncelledi: Artık Karmaşık Konularda Çok Daha Akıllı!
Google Yapay Zeka Android Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com