Android 17'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: İşte Google I/O 2026'nın Tarihi

Google, Android 17 ve yeni yapay zekâ duyurularını yapacağı Google I/O 2026 geliştirici konferansının tarihini açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, sürekli yeni duyurularıyla karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların en merak ettiği konulardan biri de yeni Android sürümü ve yapay zekâ duyurularının yapılacağı Google geliştirici konferansı I/O’nun bu yılki tarihi. Şirket, dün bu merakı giderecek açıklamayı yaptı.

Google, Android 17 ve yeni Gemini duyuruları başta olmak üzere birçok ürün ve duyuru yapacağı Google I/O 2026’nın tarihini duyurdu. Şirket, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde bu etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Android 17, Gemini ve dahası

19 Mayıs’ta başlayacak Google I/O etkinliği, canlı olarak şirketin resmî kanallarından yayımlanacak. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek etkinlikte şirket liderlerinden sunumlar, demolar, yeni duyurular göreceğiz. Konferans için 19-20 Mayıs tarihleri verilse de ana sunum 19 Mayıs günü gerçekleştirilecek.

Google, I/O 2026’da yapay zekâ konusundaki en son gelişmelerin duyurulacağını belirtmiş. Yani Gemini konusunda yepyeni duyurular göreceğiz. Şirketin diğer yapay zekâ çalışmalarından da bilgiler paylaşılacaktır ve yeni yapay zekâ modelleri gelecektir. Öte yandan şirketin tüm ürünlerinden yenilikler de göreceğiz. Android 17 de bunlardan biri olacak. Bu yılın ilerleyen döneminde dünya çapında milyonlarca cihazda yerini alacak Android 17’nin resmî tanıtımı 19 Mayıs’ta olacak. Pixel cihazlar ve diğer konularda da duyurular gelmesi muhtemel.