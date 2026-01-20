Tümü Webekno
Google, iPhone'da Chrome kullanın diye Safari'deki tüm verilerinizi taşıyacak

Google, iPhone'lardaki Chrome uygulamasına Safari’den veri taşıma özelliği getiriyor. Rehberli sistemle yer imleri, şifreler ve geçmiş kolayca aktarılacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, iOS’te Chrome kullanıcılarını hedefleyen önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle Safari’den Chrome’a geçmek isteyenler, tarayıcı verilerini rehberli bir sistemle aktarabilecek. Yer imleri, geçmiş, kayıtlı şifreler ve ödeme bilgileri bu sürece dahil edilecek.

Bugüne kadar iOS’te tarayıcı değiştirmek masaüstüne kıyasla oldukça zahmetliydi. Safari, sistemle derin entegrasyonu sayesinde avantajlıydı. Google’ın bu hamlesi, Chrome’a geçişteki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Özellik şu anda Chrome’un TestFlight beta sürümünde test ediliyor. Kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu adım, Apple–Google rekabetinde iOS tarafında dengeleri biraz olsun değiştirebilir.

