Google, İsrail ile yapmış olduğu Project Nimbus adlı anlaşmayı protesto eden çalışanını kovdu. Google, kovmaya gerekçe olarak çalışanının politikalarını ihlal etmesini gösterdi.

Google, dünyanın dört bir yanında hizmet vermekte olan bir şirket ve yalnızca son kullanıcılara değil, şirketlere ve hatta ülkelere de hizmet veriyor. Google'ın, İsrail hükümetiyle Nimbus Projesi adı altında 1,2 milyar dolarlık bir "bulut hizmetleri" anlaşması ve bulunuyor ve bu anlaşma, geçtiğimiz hafta bir Google çalışanı tarafından protesto edilmişti.

Google'ın New York'ta düzenlenen yıllık İsrail teknoloji konferansı Mind the Tech'te Google İsrail genel müdürü Barak Regev'in konuşmasını kesen bir Google çalışanı, "Soykırıma güç veren teknoloji geliştirmeyi reddediyorum." çıkışıyla tüm dünyada ses getirmişti. Ancak bu protesto, söz konusu çalışanın işini kaybetmesine de neden oldu.

Google, çalışanınını neden kovduğunu da açıkladı

Konunun dünya çapında gündem olmasının ardından bir Google sözcüsü, The Verge'e göndermiş olduğu e-posta ile söz konusu çalışanın kovulduğunu doğruladı. "Sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını bölerek şirketin sponsor olduğu resmi bir etkinliğe müdahale etti" diyen sözcü, "Konu ne olursa olsun bu davranış doğru değil ve çalışanın politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle işine son verildi." ifadelerini kullanarak Google'ın ilgili çalışanı kovduğunu duyurdu.

Nimbus Projesi, imzalandığı günden bu yana tepki topluyor

Google ve Amazon'un İsrail hükümetiyle imzalamış oldukları Nimbus Projesi, daha ilk günden onlarca Google ve Amazon çalışanının tepkisiyle karşılaşmış ve çalışanlar tarafından yayımlanan açık mektupta anlaşmanın "Filistinlilerin daha fazla takip edilmesine ve onlar hakkında yasa dışı veri toplanmasına izin verdiğini" ifade etmişlerdi. Geçtiğimiz hafta Google İsrail genel müdürüne karşı "Bulut ırkçılığa hayır" diyen çalışan gibi çalışanların o günkü mektubu da anlaşmaya dair bir geri adıma neden olmamıştı.