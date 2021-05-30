Geçtiğimiz yıl veri toplama politikaları ile ilgili olarak Google'a karşı açılmış bir davada Google çalışanlarından alınan ifadeler ortaya çıktı. İfadelerde şirketin özellikle konum bilgisine ulaşma noktasında son derece kararlı olduğu ve konum bilgisi paylaşmayı neredeyse imkansız hale getirdiği ifade edildi.

İnternet kullanıcılarının verilerinin gizliliği konusu, geçtiğimiz birkaç yıldır bitmek bilmeyen dev bir gündem maddesi olarak hayatlarımızın merkezinde. Veri toplama politikaları sebebiyle Facebook kadar olmasa da bolca sıkıntı yaşayan dev şirketlerden biri de tahmin edeceğiniz üzere Google. Şimdiye kadar bu konuda çizdiği 'hassas ve şeffaf' imaja rağmen açıklarını tam olarak kapatamayan şirket, şimdilerde yeni bir problemle karşı karşıya.

Üstelik bu kez soruna dair doğrudan Google çalışanlarının ifadelerine dayanan belgeler mevcut. Konu ise Google'ın kullanıcılarından topladığı konum verileri. İfadeler, geçtiğimiz yıl ABD'de Google'a karşı açılan bir davadan. Ortaya çıkmalarının arkasında ise News Media Alliance ve Digital Content Next isimli ticaret birliklerinin 'herkesin verilerinin nasıl yasal olmayan yollarla toplandığını bilmeye hakkı olduğu' yönündeki söylemleri ve talepleri.

Google, konum verilerini gizlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor:

Geçtiğimiz yıl açılan söz konusu davada Google, kullanıcıların konum verilerini yasal olmayan yollarla ve türlü oyunlarla toplamakla suçlanıyordu. Dava boyunca Google çalışanlarından alınan ifadeler ise suçlamanın doğruluğunu ortaya koyuyor.

Google Haritalar'dan sorumlu eski başkan yardımcısı Jack Menzel, bir ifade sırasında Google'ın bir kullanıcının ev ve iş konumlarını belirleyememesinin tek yolunun kullanıcının bilinçli olarak yanlış adresler vererek Google'ı yanıltması olduğunu söyledi. Google'ın konum hizmetlerinden sorumlu kıdemli ürün yöneticisi Jen Chai ise şirketin gizlilik ayarlarının karmaşık yapısının birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve nasıl çalıştığını tam olarak bilmediğini ifade etti.

Davadaki belgelerde yer alan bilgilere göre Google, Android'in ayarlar menüsünde gizlilik ayarlarına ulaşmayı kolay hale getirdikten sonra kullanıcılar bu avantajdan yararlanarak gizlilik ayarlarına yönelik daha çok kontrol sağladılar. Ancak bu durumdan şikayetçi olan Google, yeni sürümlerde gizlilik ayarlarını gizleyip menüde bulması zor hale getirerek kullanıcılarını manipüle etti.

Ayrıca yine davada ortaya çıkan bilgilere göre Google, LG gibi kimi akıllı telefon üreticilerini de gizlilik ayarlarını gizlemeleri konusunda 'uyardı'. Google'ın konum verilerine ulaşmak için kullandığı bir diğer yöntem ise üçüncü taraf uygulamalar üzerinden konum bilgisine erişmek. Google'dan henüz konuya ilişkin yanıt gelmedi ancak şirketin tüm bu belgelerin ve ifadelerin ortaya çıkmasıyla zor bir süreçten geçeceği kesin.