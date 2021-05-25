Google'ın uzun yıllardır geliştirme aşamasında olan işletim sistemi Fuchsia OS, şirketin kendi ürünü Nest Hub'da yayınlandı. Google tarafından yapılan duyuruya göre Fuchsia OS, Linux tabanlı Cast OS'un tüm işlevlerini yerine getirebiliyor.

Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Fuchsia OS, sonunda Google tarafından üretilen gerçek cihazlarda kullanılmayabaşladı. Google, işletim sistemini ilk kez 2018'de piyasaya sürülen birinci nesil Nest Hub'da güncelleme olarak yayınladı. Bu cihaza sahip kullanıcılara bir güncellemeyle sunulan işletim sistemi, esasen Nest Hub'ın hiçbir işlevini değiştirmeyecek, ancak arka planda çalışan işletim sistemi Linux tabanlı Cast OS yerine Fuchsia OS olacak.

Fuchsia OS'un artık gerçek bir ürünle karşımıza çıkması, işletim sisteminin sonunda istenen düzeylere geldiğinin habercisi olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan bir haberde Samsung'un da yakın gelecekte Fuchsia OS'a geçeceği iddia ediliyordu. İşletim sisteminin Nest Hub'la birlikte kullanıcılara açılması da bunun çok da uzak bir tarihte olmayacağına işaret ediyor.

2016'dan beri pek çok test cihazında denenen Fuchsia OS, aradan geçen 5 yılda kademeli olarak geliştirildi ve sonunda Nest Hub ile birlikte resmen piyasaya sürülmüş oldu.

Fuchsia OS, diğer işletim sistemlerinin yerini almaya hazırlanıyor

Nest Hub için yayınlanan Fuchsia OS güncellemesinin bugünkü sürümü, Google'ın Fuchsia'yı herkesin kullanabileceği bir işletim sistemi olarak sunmasına yönelik en büyük adımı olarak nitelendiriyor. Gerçek kullanıcılarla test edilmeye başlanan işletim sistemi, Nest Hub'ın kullandığı Cast OS'un yerine geçerek ilk büyük adımını atmış oldu. Google'ın şimdilik tüm Cast OS tabanlı cihazları Fuchsia'yla değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor, ancak bu işletim sisteminin geleceği çok daha büyük görünüyor.

Google'ın planlamalarına göre Fuchsia OS, masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, hatta akıllı ev donanımlarına kadar pek çok alanda hizmete açılacak. Android uygulamalarını çalıştıracak şekilde tasarlanan Fuchsia OS, Nest Hub ile de çok önemli bir adım atmış oldu.