Google, veri toplamayı kapatma iznini verdiği kullanıcıların bilgilerini yine de kaydettiği iddiasıyla dava edildi. Google'ın bu iddialara cevabıysa sert oldu. Teknoloji devi, iddiaları kesinlikle reddettiğini belirtti.

İnterneti aktif kullanan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Bu kullanıcılar, bilgilerini vermemeyi tercih etmeseler bile bilgileri büyük şirketlerin eline geçebiliyor. Büyük şirketlerden biri olan Google da kullanıcıların izni olmadığı hâlde bilgi saklamaktan dolayı dava edildi. Kaliforniya'da federal mahkemeye salı günü yapılan şikâyette, Google'ın veri ihlali yaptığı iddia edildi.

"Google; kişilerin veri gizliliğini koruyarak onları güvence altına almak için ne yaptığına bakılmaksızın, kullanıcı arama geçmişiyle diğer internet aktivitelerini izliyor ve topluyor" iddiasıyla açılan dava; Google, Chrome tarayıcısını kullanan kullanıcılara veri toplamanın kapatılması iznini verdiği hâlde, internet siteleri tarafından kullanılan diğer Google araçlarının verileri toplamaya devam ettiğini savunuyor.

Google, suçlamaları reddetti:

Bu iddialarla mahkemeye taşınan dava, mahremiyetin ihlalini içeriyor. Google'ın sözcüsü Jose Castaneda, kullanıcılar özel arama yaptıkları zaman diğer internet sitelerinin bilgi toplamaya devam edebileceğini belirtti ve "Bu iddialara şiddetle itiraz ediyoruz ve kendimizi onlara karşı şiddetle savunacağız" diyerek Google'ın suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Dava, daha önce Uber Technologies Inc. gibi güçlü firmalarla iş birliğinde bulunan yüksek profilli Boies Schiller Flexner LLP firması tarafından açıldı. Flexner LLP, kullanıcılar Google Analytics ve Google Ad Manager gibi Google servislerine bağlı uygulamalar kullandıkları ve internet sayfalarını ziyaret ettikleri zaman, Google'ın IP adresleri ve arama geçmişleri de dâhil olmak üzere bilgi topladığını savunuyor.

Henüz bir sonuca kavuşmayan davadan Google'ın nasıl sıyrılacağı birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Google, şimdilik tüm bu suçlamaları reddetse de davanın gidişatına göre ifade değişikliğine başvurabilir. Dava neticelendiği zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.