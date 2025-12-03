Google'ın "Google" Kullanmayı Unutturacak Yeni Özelliği Ortaya Çıktı (Ah Bir de Bize Gelse...)

Google, AI Overviews ile AI Mode özelliklerini tek bir deneyimde birleştiren yeni özelliğini duyurdu.

Google, arama deneyimini kökten değiştirebilecek yeni bir özellikle karşımızda. Şirket, AI Overviews (Yapay Zekâ Özetleri) ile AI Mode (Yapay Zekâ Modu) özelliklerini tek bir deneyimde birleştiriyor. Böylece kullanıcılar, arama sonuçlarının üstünde gördükleri yapay zekâ tarafından oluşturulmuş kısa özetlerden, tek dokunuşla daha derin ve sohbet tabanlı bir araştırma sürecine geçebilecek.

Mayıs ayında ABD’de, Ağustos’ta ise dünya genelinde kullanıma açılan AI Mode, Google’ın Gemini yapay zekâsıyla ChatGPT benzeri bir sohbet deneyimi sunuyordu ancak şimdiye kadar bu modu kullanmak için, aramadan önce “Sohbet tarzında bir sorguya mı ihtiyacım var?” diye düşünmek gerekiyordu.

Yakında herkesin kullanımına açılacak

Google’ın yeni test ettiği birleşik sistem ise bu ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar önce her zamanki gibi yapay zekâ özetini görecek, ardından aynı ekrandan takip soruları sorarak konuya sohbet şeklinde devam edebilecek. Şimdilik yalnızca mobil cihazlarda denenen bu özellik, dünya genelinde kademeli olarak sunulmaya başlanmış durumda.

Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, “Kullanıcılar artık bir soruyu nasıl ya da nerede sormaları gerektiğini düşünmek zorunda değil. Akıllarına gelen her şeyi sorabilir, gerekirse sohbetle derinleştirebilirler. Aradıkları bilgiye en hızlı şekilde ulaşmaları için çalışıyoruz.” dedi.