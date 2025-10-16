Google'dan Efsane Yenilik: Anne Babanızın Hesabını Siz Kurtaracaksınız!

Google, şifreleri unutulan veya herhangi bir neden ötürü girilemeyen hesapları kurtarmanızı sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Kurtarma Kişileri isimli özellik, tanıdığınız biri sayesinde hesabınıza ulaşmanızı sağlayacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde dağıtım aşamasına getirdiği yeni bir özellik duyurdu. "Kurtarma Kişileri" olarak isimlendirilen bu özellik, bir Google hesabına erişilememesi durumunda hayat kurtarıcı olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, oldukça basit ancak bir o kadar etkili olacak. Google'daki hesap ayarları bölümüne eklenecek Kurtarma Kişileri özelliği, kullanıcıların arkadaşlarını, aile üyelerini veya başka birini kurtarma kişisi olarak tanımlamasını sağlayacak. Olur da hesabın şifresini unutur veya başka bir nedenden ötürü giriş yapamazsanız, bu kurtarma kişisi üzerinden hesabı kurtarma imkânı yakalamış olacaksınız.

Google'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google'ın Kurtarma Kişileri özelliği oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Hesabına giriş yapamayan kullanıcı, daha önceden tanımladığı bir kurtarma kişisi üzerinden hesabına ulaşmak için talepte bulunacak. Seçilen kurtarma kişisi, telefonuna gelen bildirim üzerinden hesabın kilidini açacak. Böylelikle hesaba erişim yeniden sağlanmış olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Kurtarma Kişileri, an itibarıyla bazı kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Yaptığımız kontrollerde, özelliğin bizler için de aktif edildiğini görmüş bulunuyoruz. Eğer siz de hemen Kurtarma Kişisi ayarlarına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.