Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Google'dan Efsane Yenilik: Anne Babanızın Hesabını Siz Kurtaracaksınız!

Google, şifreleri unutulan veya herhangi bir neden ötürü girilemeyen hesapları kurtarmanızı sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Kurtarma Kişileri isimli özellik, tanıdığınız biri sayesinde hesabınıza ulaşmanızı sağlayacak. İşte detaylar...

Google'dan Efsane Yenilik: Anne Babanızın Hesabını Siz Kurtaracaksınız!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde dağıtım aşamasına getirdiği yeni bir özellik duyurdu. "Kurtarma Kişileri" olarak isimlendirilen bu özellik, bir Google hesabına erişilememesi durumunda hayat kurtarıcı olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, oldukça basit ancak bir o kadar etkili olacak. Google'daki hesap ayarları bölümüne eklenecek Kurtarma Kişileri özelliği, kullanıcıların arkadaşlarını, aile üyelerini veya başka birini kurtarma kişisi olarak tanımlamasını sağlayacak. Olur da hesabın şifresini unutur veya başka bir nedenden ötürü giriş yapamazsanız, bu kurtarma kişisi üzerinden hesabı kurtarma imkânı yakalamış olacaksınız.

Google'ın yeni özelliği böyle görünecek

Başlıksız-1

Google'ın Kurtarma Kişileri özelliği oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Hesabına giriş yapamayan kullanıcı, daha önceden tanımladığı bir kurtarma kişisi üzerinden hesabına ulaşmak için talepte bulunacak. Seçilen kurtarma kişisi, telefonuna gelen bildirim üzerinden hesabın kilidini açacak. Böylelikle hesaba erişim yeniden sağlanmış olacak.

Google Arama Sonuçlarındaki Reklamları Gizleyebileceksiniz Google Arama Sonuçlarındaki Reklamları Gizleyebileceksiniz

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Kurtarma Kişileri, an itibarıyla bazı kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Yaptığımız kontrollerde, özelliğin bizler için de aktif edildiğini görmüş bulunuyoruz. Eğer siz de hemen Kurtarma Kişisi ayarlarına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim