Google, Lens uygulamasına eklediği yeni özellik ile kullanıcıların video kaydederken anlık sorular sormasını sağlıyor.

Google, görsel arama uygulaması Lens’in yeteneklerini genişleterek, kullanıcıların çevresindeki nesneler hakkında anlık sorular sormalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Artık Android ve iOS kullanıcıları, Lens ile video kaydederken çevrelerinde gördükleri ilginç nesneler hakkında anlık sorular sorabilecekler. Bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar günlük hayatta merak ettikleri konularda daha fazla bilgi edinebilecekler.

Lens’in ürün yönetiminden sorumlu direktörü Lou Wang, bu özelliğin, Google’ın yapay zekâ ailesinden olan özel bir Gemini modeli ile çalıştığını belirtti. Lens’in ürün yönetiminden sorumlu direktör Lou Wang, bu özelliğin arkasında özel bir Gemini modelinin bulunduğunu belirtti.

Kullanıcılar merak ettikleri bilgilere anında erişebilecek

Wang, örnek olarak, bir kullanıcı merak ettiği bir balık hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinde Lens’in o balığın neden daire çize çize yüzdüğünü açıklayabilecek düzeyde olduğunu söylüyor. Ayrıca ilgili kaynakları da referans olarak verebilecek nitelikte olduğunun altını çiziyor.

Yeni video analiz özelliğine erişmek isteyen kullanıcıların Google’ın Search Labs programına kaydolmaları gerekiyor. Google uygulamasında video kaydetmek için akıllı telefonun deklanşör düğmesine basılı tutulması yeterli. Kullanıcılar, video kaydettikleri sırada sordukları sorulara, Google’ın AI Genel Bakış özelliği ile bilgilerin özetlendiği yanıtları alabilecek.

Aynı zamanda Google Lens kullanıcıların aynı anda hem resim hem de metinle arama yapmalarına olanak tanıyacak. Örneğin, Lens bir ürün tanıdığında kullanıcıya o ürünle ilgili fiyat, marka, inceleme ve stok bilgileri gibi detayları sunacak. Bu özellik şu anda belirli ülkeler ve alışveriş kategorileri ile sınırlı olsa da zaman içerisinde kullanıma açılacak olması şimdiden merak konusu oldu.