Google, AI Overviews ile kullanıcıların arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacak. Sponsorlu içerikler dikkat çekiyor.

Google, yapay zekâ tarafından oluşturulan özetlerde reklam göstermeye başlayacak. AI Overviews adı verilen bu özetler, belirli Google Arama sorguları için oluşturuluyor ve kullanıcıların hızlıca bilgi edinmesini sağlıyor. Yeni uygulama ile Google, AI Overviews'un yanı sıra, yapay zekâ ile organize edilen arama sonuç sayfalarını da kullanıma sunacak.

Google, AI Overviews'ta reklam göstererek bu özelliği ticari hale getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, belirli arama sorgularında yapay zekâ tarafından oluşturulan özetlerde "Sponsorlu" etiketiyle işaretlenmiş reklamlar görecekler.

Google'ın yeni reklam stratejisi

Reklamlar, mevcut Google Alışveriş ve Arama kampanyalarından alınacak ve özetlerdeki diğer içeriklerle birlikte sunulacak. Ayrıca, bu özetlerde bazı durumlarda ilgili web sayfalarına bağlantılar da yer alacak. Google’ın bu hamlesi, kullanıcıların başka alternatiflere yönelmesini engellemeyi hedefliyor.

Google, AI Overviews ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarsa da, bu özellik bazı eleştirilerle karşı karşıya kaldı. AI Overviews, zaman zaman güvenilir olmayan veya güncel olmayan kaynaklardan alıntılar yapabiliyor ve yanıltıcı bilgiler verebiliyor. Google ise bu tarz durumların önüne geçebilmek adına güncel olaylar ve sağlık konularında yanıtları sınırlamak gibi önlemler aldı.

Google’ın iç verilerine göre ise AI Overviews özellikle 18-24 yaş arası kullanıcılar arasında popülerlik kazandı ve Google Arama'nın etkileşimini artırdı. Google’ın yeni reklam stratejisi, kullanıcılara daha alakalı içeriklere ulaşma imkanı sağlarken, yayıncılar için trafik kaybı riskini de beraberinde getiriyor.