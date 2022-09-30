Google, Lens uygulamasına gelecek yeni özellikleri duyurdu. Google Lens, çoklu arama özelliği sayesinde fotoğrafını çektiğiniz bir yiyeceği size en yakın yerde bulabileceğiniz noktayı dahi gösterecek.

Google’ın günümüzde fotoğraftan çeviri yapabilen, metinleri tarayabilen ve arama yaparak ilgili sonuçları bulabilen Lens uygulaması, yeni özelliklere de kavuşuyor. Her ay 8 milyar taramaya ev sahipliği yapan uygulama, artık daha fazla kullanışlı özelliğe sahip olacak.

Google tarafından paylaşılan açıklamaya göre Lens, yakında çeviri yaptığı metinlerde çeviri sonucunu arkaplansız bir şekilde fotoğrafa yansıtabilecek. Fakat bunun ötesinde uygulama, çektiğiniz bir fotoğraftaki ürünleri algılayıp bunları veya benzerlerini bulabileceğiniz yerleri gösterebilecek. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

Çoklu aramayla bir ürünün aynısı ya da benzerleri bulunabilecek:

Kullanıcılar, yukarıdaki görselde de görebileceğiniz örnekteki gibi bir ürünün fotoğrafını çekerek bunu satın alabilecekleri seçenekleri görebilecekler. Bununla birlikte bazı anahtar kelimelerle birlikte fotoğrafta yer alan ürüne benzer ürünleri de listeleyebilecekler.

Hatta yemekleri taratıp size en yakın noktada alabileceğiniz restoranlar da listelenecek:

Çoklu aramayla birlikte kullanıcılar, bir yiyeceğin fotoğrafını çekerek bu yiyeceğin ismini öğrenebilecek, ‘yakınımda’ anahtar kelimesini de aratarak bu yiyeceği bulabilecekleri en yakın restoranları keşfedebilecekler. Hatta kullanıcılar, restoranlarda vegan/vejetaryen gibi filtreleri de kullanıma sokacak.