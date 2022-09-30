Kısa formatlı yazı paylaşmak üzerine kurulan Twitter, bir video platformuna döneceğini gösteren yeni özelliklerini duyurdu. Videolar, artık tweetlerden daha ön plana çıkacak...

2015 yılında yayımlanan TikTok, çıktığı ilk günde bile sosyal medya platformlarının kimliğini değiştirmeyi başardı. Kısa formatlı video platformu olarak çıkış yapan ve sonsuz video akışı gibi özellikleri hayatımıza sokan uygulama, günümüzde sosyal medya platformlarını ‘video platformuna’ çevirmeyi başardı.

Öyle ki bu kavgalara nispeten uzak kalan Twitter dahi bugün şaşırtıcı bir özelliğiyle çıkageldi. Kısa formatlı yazılar paylaşmak üzerine kurulan Twitter, artık videoları sadece Tweetler içinde barındırmayacak. Videolar, Tweetlerden de daha ön planda olarak akışta TikTok videoları gibi yer alacak…

Twitter'a gelecek yeni video özellikleri:

Twitter’ın yeni özelliği, şirket tarafından perşembe günü paylaşılan blog yazısıyla duyuruldu. Kendi bünyesinde paylaşılan videoların her yıl toplamda milyarlarca kez izlendiğini belirten platform, “Neler olup bittiğini izlemek ve bulmayı daha kolay yapmak için” iki yeni özellik yayınladığını duyurdu.

Bu özelliklerden ilki, videolar için geliştirilen yeni oynatıcı oldu. Yenilenen oynatıcıda kullanıcılar, videoyu tam ekran görürken bu videonun yer aldığı Tweet’i ekranın altında, beğeni ve paylaşım butonlarını da en altta görebilecek. Kullanıcılar, video tam ekrandayken yukarı kaydırma hareketi yaptığındaysa diğer videoları izlemeye başlayabilecek.

İkinci özellik ise Keşfet sayfasına gelen bir yenilik oldu. Twitter’da paylaşılan videolar, artık ilgi alanınıza göre karşınıza çıkacak.

Twitter’ın yeni medya oynatıcısının önümüzdeki günlerde Twitter’ı İngilizce kullanan Android ve iOS kullanıcıları için yayınlanacağı açıklandı. Keşfet sayfasına videoları getirecek özellik ise bugünden itibaren bazı seçili ülkelerde kullanılabilir oldu.