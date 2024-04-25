Google Meet, Tek Dokunuşla Cihaz Değiştirmeye İzin Verecek

Google Meet'e kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek bir özellik geldi. Kullanıcılar artık tek bir dokunuş ile cihaz değişikliği yapabilecekler. Özellik, birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, oldukça yaygın kullanılan görüntülü görüşme uygulaması Meet için yeni bir özellik duyurdu. Deneyimi ciddi anlamda iyileştirecek olan bu yeni özellik, kullanıcıların bir dokunuşla cihaz değiştirmesini mümkün kılacak.

Google Meet'te cihaz değiştirmek, eskiden oldukça çetrefilliydi. Kullanıcının yeni bir cihazı açması, önceki toplantıyı kapatması ve yeni cihazda yeniden bağlantı kurmasını gerektiriyordu. Ancak yeni özellik, bu karmaşayı ortadan kaldıracak. İkinci bir cihazı açan kullanıcı, "Geçiş yap" seçeneği ile toplantıya hızlıca, kaldığı yerden devam edecek.

Google Meet'in yeni özelliği işte böyle görünecek

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Meet'in yeni özelliği, Android ve iOS telefonlar ile tabletler için kullanılabilir olacak. Elbette masaüstü cihazlar da bu özelliği destekleyecek.

Google Meet'in yeni özelliği, bugün itibarıyla dağıtılmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre 9 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tüm Google Meet kullanıcıları, hızlı aktarım özelliğinden faydalanabilecekler.