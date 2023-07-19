Google Meet'in yapay zekâ destekli arka plan oluşturma aracı kullanıcılara ulaşmaya başladı. Etkileyici bir deneyim sunan özellik, yakında tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce düzenlediği "I/O 2023" etkinlikleri kapsamında tüm hizmetlerine yapay zekâ dopingi yapacağını duyurdu. Bu bağlamda; yapay zekâ ile desteklenecek hizmetlerden bir tanesi de şirketin video konferans uygulaması Google Meet'ti. Yapılan açıklamalara göre yapay zekâ, kullanıcının katılamadığı bir görüşmenin özetini oluşturabilecek, görüşmeler için arka plan oluşturabilecekti.

Şimdiyse Google, Meet ile ilgili önemli bir adım attı. Şirket, Workspace Labs özellikleri kapsamında yapay zekâ destekli arka plan oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Test kullanıcılarından gelen bildirimler ile Google'ın paylaştığı bir GIF, bu yeni özelliğin gerçekten çok iyi olduğunu ortaya koyuyor. Gelin detaylara yakından bakalım.

Siz yazacaksınız, Google Meet oluşturacak!

Video konferans uygulamalar, aslında uzun süredir arka plan değiştirmeye izin veriyor. Ancak Google Meet'in yapay zekâ destekli arka plan oluşturma özelliği, tüm bildiklerimizi unutturacak türden. Çünkü bu özellik, yazılan metinlerden özgün arka planlar oluşturacak. Üstelik yukarıdaki GIF'te de görebileceğiniz üzere çeşitli kategoriler seçecek, ve hatta efektler uygulayabileceksiniz. Böylelikle tüm kullanıcıların video konferans deneyimi bambaşka bir noktaya evrilmiş olacak.

Google'ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre yeni özellik, kademe kademe tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak. Yani Google Meet'in yapay zekâ destekli arka plan oluşturma aracını kullanmaya başlamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Özellik kullanılabilir olduğunda, neler sunabildiğine dair daha detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakalayacağız.