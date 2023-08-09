Google, kendi mesaj uygulamasının protokolü RCS'e grup sohbetler için uçtan uca şifreleme desteği getirdi.

Google, uzun süredir Apple’a halka açık alanda davet sunduğu mesajlaşma sistemi RCS (Rich Communication Services - Zengin İletişim Hizmetleri) için önemli bir özelliği kullanıma sundu. Bu protokol üzerinden yapılan tüm grup mesajları artık uçtan uca şifrelenmiş olacak.

RCS, bugüne kadar birebir mesajlaşmada halihazırda uçtan uca şifreleme sunuyordu. Bu özellik sayesinde mesajların üçüncü taraflar tarafından okunması engelleniyor, mesajlar sadece gönderici ve alıcı tarafından görüntüleniyor ve depolanıyor. Grup sohbetlerine bu özelliğin gelmesiyle mesajlar, sadece bir grubun üyeleri tarafından görülebilecek.

Yeni özellik varsayılan olarak aktif olacak:

Grup sohbetlerine gelen uçtan uca şifreleme özelliği ile RCS, tüm sohbetlerde yeni ve eski kullanıcılar için varsayılan olarak aktif olacak. Fakat dileyen kullanıcılar, RCS ile sohbet etmemeyi de tercih edebilecek. RCS, hem Android hem de Wear OS’taki mesaj uygulamasında kullanılabiliyor.

iOS ile yapılan sohbetlerde ise halen eski yöntem kullanılacak:

Apple’ın RCS desteğini halen vermiyor oluşuyla bir grup sohbetinde veya birebir sohbetlerde RCS kullanılamayacak. Dolayısıyla Android ve iOS arasında yapılan sohbetler uçtan uca şifrelenemeyecek. Apple kullanıcıları yalnızca Apple, Android kullanıcıları da yalnızca Android kullanıcılarıyla sohbet ederken uçtan uca şifrelemeden faydalanabiliyor olacak.