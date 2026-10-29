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Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

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Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon'u tanıttı. Özellikle kodlama, karmaşık yazılım görevleri ve siber güvenlik alanlarına odaklanan model, ilk aşamada sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak.

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri
Deniz Şen Deniz Şen /

Google, Gemini 4 ailesinin yeni üyesi Carbon'u duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü modeli olarak tanımladığı Carbon, büyük yazılım projelerinde hataları bulmak ve düzeltmek gibi uzun süren görevleri yerine getirmek üzere geliştirildi.

Yeni model, güvenlik açıklarını tespit etme ve yazılımlardaki sorunları giderme konusunda da öne çıkıyor. Ancak Google, Gemini 4 Carbon'u şimdilik herkese açmak yerine belirli siber güvenlik uzmanlarına ve güvenilir iş ortaklarına sunacak.

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Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri
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Gemini 4 Carbon neler sunuyor?

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Google'a göre Gemini 4 Carbon, karmaşık yazılım projelerinde birden fazla aşamadan oluşan görevleri uzun süre takip edebiliyor. Model, büyük kod tabanlarındaki hataların kaynağını bulmanın yanı sıra bu hataları düzeltmeye yönelik kodlar da üretebiliyor.

Şirket, Carbon'un kodlama, bilimsel çalışmalar ve web geliştirme gibi alanlarda da geliştirildiğini belirtiyor. Özellikle uzun süren mühendislik görevlerini daha güvenilir şekilde tamamlaması hedefleniyor.

Siber güvenlik alanında da öne çıkıyor

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Gemini 4 Carbon'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma ve düzeltme yeteneği. Google'ın açıkladığı test sonuçlarına göre model, SEC-bench Pro testinde yüzde 88,2 başarı elde etti. Şirket ayrıca kendi testlerinde güvenli kod üretme başarısının önceki model Gemini 4 Argon'a kıyasla iki katın üzerine çıktığını bildirdi.

Gemini 4 Carbon ne zaman kullanıma sunulacak, fiyatı belli oldu mu?

Google, yeni modeli ilk aşamada seçili siber güvenlik uzmanlarına açıyor. Erişimin daha sonra Fairwind programı kapsamında güvenilir iş ortaklarına genişletilmesi planlanıyor. Bireysel kullanıcılar ve geliştiriciler için kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Google, modelin API fiyatlandırmasının başlangıçta Gemini 4 Argon ile aynı olacağını açıkladı. Buna göre 1 milyon giriş tokenı 2 dolar, 1 milyon çıkış tokenı ise 10 dolar olacak. Tanıtım döneminin ardından fiyatların sırasıyla 4 dolar ve 20 dolara yükselmesi planlanıyor.

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