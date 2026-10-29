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Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı

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Samsung, Çin pazarına özel yeni katlanabilir telefonu W27'yi resmen tanıttı. Galaxy Z Fold 8 Ultra temel alınarak geliştirilen model, altın renkli detayları, güçlü donanımı ve uydu iletişimi desteğiyle öne çıkıyor.

Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı
Deniz Şen Deniz Şen /

Samsung, W serisinin yeni üyesi W27'yi Çin'de düzenlenen etkinlikte duyurdu. Şirketin üst segment kullanıcıları hedefleyen yeni modeli, katlanabilir telefon tasarımını daha gösterişli bir görünümle bir araya getiriyor.

Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle sunulan cihazda altın renkli çerçeve ve kamera detayları bulunuyor. Samsung W27, donanım tarafında da büyük ekranları, Snapdragon işlemcisi ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

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Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı
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Samsung W27'nin tasarım detayları

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Samsung W27, altın renkli metal çerçevesi, menteşesi ve kamera çevresindeki detaylarıyla standart katlanabilir telefonlardan ayrılıyor. Arka yüzeyde ise Samsung'un Çin pazarına yönelik W serisine özgü logo yer alıyor. Cihazın iç ekranı 8 inç, dış ekranı ise 6,5 inç büyüklüğünde. Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Samsung W27'nin özellikleri:

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Samsung W27, Galaxy için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Model, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Arka tarafta 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip telefon, 45 W kablolu hızlı şarj desteği de sunuyor.

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