Samsung, Çin pazarına özel yeni katlanabilir telefonu W27'yi resmen tanıttı. Galaxy Z Fold 8 Ultra temel alınarak geliştirilen model, altın renkli detayları, güçlü donanımı ve uydu iletişimi desteğiyle öne çıkıyor.

Samsung, W serisinin yeni üyesi W27'yi Çin'de düzenlenen etkinlikte duyurdu. Şirketin üst segment kullanıcıları hedefleyen yeni modeli, katlanabilir telefon tasarımını daha gösterişli bir görünümle bir araya getiriyor.

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Mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle sunulan cihazda altın renkli çerçeve ve kamera detayları bulunuyor. Samsung W27, donanım tarafında da büyük ekranları, Snapdragon işlemcisi ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

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Samsung W27'nin tasarım detayları

Samsung W27, altın renkli metal çerçevesi, menteşesi ve kamera çevresindeki detaylarıyla standart katlanabilir telefonlardan ayrılıyor. Arka yüzeyde ise Samsung'un Çin pazarına yönelik W serisine özgü logo yer alıyor. Cihazın iç ekranı 8 inç, dış ekranı ise 6,5 inç büyüklüğünde. Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Samsung W27'nin özellikleri:

Samsung W27, Galaxy için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Model, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Arka tarafta 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip telefon, 45 W kablolu hızlı şarj desteği de sunuyor.