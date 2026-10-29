Microsoft, Windows 11 için 41 değişiklik ve düzeltme içeren KB5127936 güncellemesini yayımladı. İsteğe bağlı olarak sunulan güncelleme, Dosya Gezgini'ni geliştirirken sistem kurtarma seçeneklerine ve oyun deneyimine de yenilikler getiriyor.

Microsoft, Windows 11'in 25H2 ve 26H2 sürümleri için yeni bir ön izleme güncellemesi yayımladı. KB5127936 kodlu güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli sistem hatalarına yönelik düzeltmeler içeriyor.

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Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında sağ tık menüsünü kişiselleştirme, Windows'u USB bellek kullanmadan yeniden kurma ve erişilebilirlik araçlarını geliştirme özellikleri bulunuyor

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Sağ tık menüsü yenilendi

Yeni güncellemeyle Dosya Gezgini'nin sağ tık menüsü daha hızlı ve kişiselleştirilebilir hale geliyor. Kullanıcılar menüde hangi komutların ve uygulama seçeneklerinin yer alacağını belirleyebiliyor. Ayrıca Dosya Gezgini'nin arama sonuçları daha düzenli gösteriliyor ve Klasör Seçenekleri penceresine karanlık mod desteği ekleniyor.

Windows'u USB bellek olmadan yeniden kurmak mümkün

KB5127936 güncellemesi, Windows'un internet üzerinden yeniden kurulmasını sağlayan Cloud Rebuild özelliğini de getiriyor. Bu özellik, Windows açılmadığında bile gerekli sistem dosyalarının ve sürücülerin Windows Update üzerinden indirilmesine olanak tanıyor.

Birçok sistem hatası da giderildi

Microsoft, yeni güncellemeyle birlikte AMD ekran kartlarında HDMI ve DisplayPort üzerinden ses aktarımında yaşanan bazı sorunları giderdi. Windows Sandbox, Uzak Masaüstü, VPN bağlantıları ve AMD işlemcili sistemlerde WSL2 sanallaştırmasıyla ilgili hatalar için de düzeltmeler sunuldu.

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar bölümünden Windows Update sayfasına gidip güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. KB5127936 isteğe bağlı bir ön izleme güncellemesi olduğu için ekranda görünürse İndir ve yükle seçeneğine tıklamanız gerekiyor.