10.000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran! Redmi K100 Tanıtıldı

Redmi, ekranından bataryasına ve işlemcisine kadar her konuda çok iddialı yeni modeli K100’ü duyurdu.

Xiaomi çatısı altındaki Redmi, uygun fiyatlı modelleriyle çok ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirketten yepyen ibir akıllı telefon duyurusu geldi. Redmi K100 ismi verilen telefon Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile resme tanıtıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi K100 modeli, her konuda çok iddialı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Hem devasa bir batarayaya hem de çok ileri seviye bir işlemciye sahip. Fiyatları da bu özelliklere rağmen çok yüksek değil.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi K100 neler sunuyor?

Ekran 6,83 inç, 165 Hz, 1280x2772 piksel, 3200 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 12 MP Batarya 10000 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 4 (Android 17)

Cihazın ön tarafında 6,83 inç boyutunda 165 Hz’lik çok yüksek bir yenileme hızına sahip OLED bir ekran görüyoruz. Dolby Vision desteğiyle sinematik içeriklerde renk derinliğini artıran bu ekran, açık havada veya parlak ışık altında bile net görünürlük sağlayabilmek için 3.200 nit tepe parlaklık değerine kadar çıkabiliyor. 1280x2772 piksel çözünürlüğü de atlamayalım.

Cihazın kalbinde Qualcomm'un en güçlü yongalarından Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Ona 12/16 GB’lık RAM seçenekleri ve 256/512 GB’lık depolama eşlik ediyor. Android 17 tabanlı HyperOS 4 ile kutudan çıkan cihazın arkasında OIS destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 20 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

En etkileyici kısmı olan bataryasından bahsedelim. Telefonda 10.000 mAh’lik âdeta “akü gibi” olarak nitelendirebileceğimiz devasa bir pil bulunuyor. Bu batarya, 100W’lık hızlı şarj desteğine sahip. Telefonun fiyatları 525 dolardan başlıyor, 675 dolara kadar çıkıyor. Telefonun dünya çapında POCO 9 olarak sunulabileceğini belirtelim.