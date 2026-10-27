iOS 27.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Apple, iPhone'ların yeni büyük güncellemesi iOS 27.2'yi yayımladı. İşte yenilikler.

Apple, eylül ayında iOS 27 sürümünü dünya çapında yayımlamıştı. Bir süredir de bu sürümün yeni büyük güncellemesi olacak iOS 27.2’yi test ediyordu. Dün gece ise beklenen gelişme yaşandı. Teknoloji devi, iOS 27.2’yi iPhone kullanıcıları için resmen dünya çapında yayımladı.

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Şu anda iOS 27.2 güncellemenizi eğer iPhone’unuz destek sunuyorsa indirmeniz mümkün. Peki yeni güncelleme neler sunuyor? Sizin için iOS 27.2 güncellemesi ile iPhone modellerine gelen yeni özellikleri derledik.

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Siri AI’da iyileştirmeler ve yeni diller

Güncellemenin merkezinde Siri AI tarafındaki önemli yetenek artışları yer alıyor. Siri AI artık kullanıcıyla yaptığı geçmiş konuşmaları hatırlama kabiliyetine sahip. Böylece daha önce önerdiği bir restoran veya detay hakkında doğrudan soru yöneltilebiliyor. Bununla birlikte asistan; Mesajlar'a eklenen fotoğraflar, Takvim etkinliği katılımcıları ve sesli mesajlar gibi daha fazla kaynaktan veri çekebiliyor. Safari geçmişi ile Okuma Listesi sonuçlarının da daha isabetli hâle getirildiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar çok az sayıda dilde Siri AI için destek sunuluyordu. iOS 27.2 güncellemesi bunu değiştirdi. Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca eklendi.

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Mesajlar

Mesajlar uygulaması, iOS 27 beta sürecinde test edilip ana sürüm öncesi kaldırılan bağlamsal öneriler özelliğine iOS 27.2 ile resmen kavuştu. Konuşma akışına göre tek dokunuşla kargo takibi yapmayı veya akşam yemeği davetini Takvim’e eklemeyi sağlayan bu kısayollar; Takvim, Anımsatıcılar, Notlar, Harita, Uçuşlar ve Paketler seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor.

Apple Music’te yeni logo

Apple Music’in yeniden markalaşma sürecine gittiğini yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. İşte bu güncelleme de yeni logoyu resmen iPhone’lara getirdi. Artık siyah beyaz yepyeni bir logo kullanılıyor.

iPhone Duo’ya Pencil desteği, FaceTime çift yakalama ve dahası

iOS 27.2, katlanabilir model iPhone Duo için beklenen USB-C üzerinden Apple Pencil desteğini resmen getirdi. Ayrıca video görüşmelerinde yüzü aydınlatan Edge Light işlevi de eklendi. Kestirmeler uygulamasına da iPhone Duo açılıp kapandığında tetiklenen yeni bir otomasyon da geldiği belirtilmiş.

Büyük ekranda içerik tüketimini sevenler için Apple TV uygulamasındaki Multiview özelliği iPhone modellerine taşındı; böylece MLS, F1 ve beyzbol yayınlarında aynı anda dört canlı spor karşılaşması takip edilebiliyor.

Görüntülü görüşme tarafında FaceTime, grup aramalarında ön ve arka kamerayı aynı anda yayınlayan çift yakalama özelliğini desteklemeye başladı. Uyumlu bir cihazda arama sırasında kamera yönü değiştirildiğinde otomatik açılan bu özellik; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modellerinde çalışıyor. Aramalara üçüncü taraf işaret dili tercümanı veya canlı altyazıcı ekleme seçeneği de sisteme dahil edilmiş.

Sistem iyileştirmeleri ve diğer yenilikler

Sistem geneline yayılan diğer küçük ama işlevsel dokunuşlar arasında Saat uygulamasındaki daha küçük ö.ö./ö.s. etiketleri ve Kişiler'de kayıtlıysa arama anında yıl dönümünü hatırlatan Telefon uygulaması Çağrı Bağlamı özelliği bulunuyor. Oyunlar uygulamasındaki Arkadaşlar sekmesi arkadaş önerilerine bağlam kazandırırken arkadaş sayfalarında son oynanan oyunları gösteriyor. Apple TV uygulamasında ise iPhone ve iPad üzerinden yaş derecelendirmesi ve çocuk kilidi destekli kullanıcı profilleri oluşturulabiliyor.

Beta sürecinde test edilen baştan tasarlanmış Sağlık uygulamasının bu güncellemeye dahil edilmediği ve yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacağı açıklandı. Son olarak Apple, iOS 27.2 ile 160’tan fazla güvenlik açığını kapattı.