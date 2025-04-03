Google Mesajlar uygulamasının son güncellemesi, uygulamanın RCS desteğini bozdu. Kullanıcılar, RCS sunucularına bağlanamadıklarını ve SMS göndermek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Google ise şimdilik sessiz.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın internet üzerinden mesajlaşma sistemi RCS, ciddi bir sorunla gündemde gibi görünüyor. Android telefon kullanıcılarının geri bildirimlerine göre Google Mesajlar uygulaması, RCS sistemini çalıştıramaz duruma geldi. Üstelik bunun sebebi de şimdilik belirsiz.

Reddit gibi platformlarda yapılan paylaşımlara göre Google Mesajlar uygulamasını güncelleyen kullanıcılar, bu sorunu yaşamaya başlamış durumdalar. Uygulamayı açan kullanıcılar, RCS için gerekli Google sunucusuna bağlanılamadığına ilişkin bildirimler görüyorlar. Mesajlar, bu sorundan kaynaklı olarak SMS olarak gönderiliyor.

Google şimdilik sessiz

Google, Mesajlar uygulamasında yaşanan hatanın çözümüne ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Üstelik kullanıcılar, bu soruna bir çözüm de üretememişler gibi görünüyor. Zira uygulama verilerini silmek ya da uygulamayı yeniden yüklemek gibi sıradan çözüm yolları hiçbir işe yaramamış durumda. Şu an için yapılabilecek tek şey, Google Mesajlar'ın daha eski bir sürümünü APK uzantılı dosya olarak yüklemek. Tabii bunun risklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Google, Apple'ın RCS desteği vermesini böyle kutlamıştı:

Google'ın yaşadığı olay gerçekten trajik. Zira şirket, yıllar boyunca Apple'a baskı yaptı. Google, Apple'ın Mesajlar uygulamasında RCS desteği vermesini istedi. Tabii Apple'ın inadını kırmak hiç kolay olmadı. Şimdi iPhone sahipleri de RCS desteğinden faydalanabiliyorlar ancak şimdi de Google Mesajlar uygulamasında RCS erişimi mümkün olmuyor. Bakalım Google, bu can sıkıcı olayın üstesinden nasıl gelecek.