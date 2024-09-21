Google, iOS 18 ile iPhone'lara gelen RCS desteğini kutladığı bir video paylaştı. Oldukça eğlenceli video, iOS ile Android ekosistemlerinin geçmişte yaşadığı iletişim sorunlarına atıfta bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18'i yayımladı. Böylelikle kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle gelen yepyeni özellikleri deneyimleme imkânı yakalamış oldular.

O özelliklerden bir tanesi de Mesajlar uygulamasında kendini gösterdi. iPhone'lar, yıllarca süren inatlaşmadan sonra nihayet RCS desteği aldılar. Böylelikle iOS ve Android kullanıcılarının karşılıklı mesajlaşmaları için yepyeni bir dönem başlamış oldu.

Google'dan iPhone'ların RCS desteği almasıyla ilgili eğlenceli video

Google, iPhone'ların RCS desteği almasına ilişkin fırsatı kaçırmadı. Bu bağlamda; şirketin resmî YouTube kanalından eğlenceli bir video paylaşan Google, yaşanan gelişmeyi kutladı. Paylaşılan videoda, bir Pixel telefon ile bir iPhone'un karşılıklı konuşmaları yer alıyordu.

Google'ın paylaştığı videoda, iOS ile Android ekosisteminin geçmişte yaşadığı iletişim sorunlarına atıfta bulunuluyor. Ancak bunun artık geride kaldığı vurgulanıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri, Google'ın paylaştığı video ile baş başa bırakalım.

İşte Google'ın paylaştığı video