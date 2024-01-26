FTC, Google, Microsoft ve Amazon'a yapay zekâ ortaklıkları ve yatırımları nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. Şirketlere yanıt vermeleri için 45 gün süre tanınan soruşturmada OpenAI ve Anthropic de incelenecek.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Google, Amazon ve Microsoft ile yapay zekâ üzerine çalışmalar Anthropic ile OpenAI'a karşı soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu soruşturma, teknoloji devlerinin yapay zekâ girişimlerine yönelik yatırımlarını ve taleplerini inceleyecek.Bu noktada özellikle de Microsoft-OpenAI ilişkisinin mercek altında olacağını tahmin etmek zor değil.

FTC Başkanı Lina Khan yaptığı açıklamada, "Tarih, yeni teknolojilerin yeni pazarlar ve sağlıklı rekabet yaratabileceğini gösteriyor. Şirketler yapay zekâ​yı geliştirmek ve bundan para kazanmak için yarışırken, bu fırsatı engelleyen taktiklere karşı kendimizi korumalıyız" ifadelerini kullanarak aslında soruşturmanın temel amacını açıklamış oldu.

Teknoloji devlerinin yapay zekâ ile rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek

Bildiğiniz gibi OpenAI, 2022 yılının sonlarında ChatGPT'yi yayımladığından bu yana teknoloji dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2023 yılında gördüğümüz teknolojik gelişmelerin neredeyse tamamı üretken yapay zekâya ve yapay zekânın halihazırda kullanmakta olduğumuz ürünlere entegre edilmesini içeriyordu. FTC'nin temel endişesi, teknoloji devlerinin bu büyük yarışta teknolojinin geleceğini olumsuz etkileme kapasitesi…

Bu nedenledir ki FTC Başkanı, soruşturmayla ilgili olarak, "Çalışmamız, hakim şirketler tarafından sürdürülen yatırımların ve ortaklıkların yenilikçiliği bozma ve adil rekabeti baltalama riski taşıyıp taşımadığına ışık tutacak." ifadelerini kullanıyor.

FTC, teknoloji devlerinin girişimlerin daha iyi teknolojiler geliştirmesine karışıp karışmadığına bakacak

Yani FTC'nin soruşturması, teknoloji devlerinin daha çok para kazanmak için yatırım yaptıkları girişimlerin inovasyon çalışmalarını yönlendirip yönlendirmediğine ve bu girişimlere geliştirmelerini talep ettikleri araçlarla rakiplerini yarış dışı bırakma potansiyeli ya da amacı taşıyıp taşımadıklarına bakacak. Şirketlerin FTC'nin soruşturmasına yanıt vermek için 45 günlük süreleri bulunduğunu da belirtelim.

FTC'nin soruşturma dahilinde teknoloji devlerinden talep ettiği bilgiler ise şunlar: