Resmi blogunda bir açıklama paylaşan Google, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için mobil sürümde arama sonuçları sayfasının güncelleneceğini duyurdu. Güncelleme ile birlikte daha "beyaz" bir arama sonuçları sayfası ve daha büyük ve kalın harfler göreceğiz.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, resmi blogu üzerinden yayınladığı bir duyuru ile önümüzdeki günlerde mobil sürümdeki arama sonuçları sayfasının kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir tasarım güncellemesi alacağını açıkladı.

Google tarafından aktarılan bilgilere göre arama sonuçları sayfası “Google deneyimini” baştan yaratacak büyük bir tasarım yeniliğine gitmiyor. Bununla birlikte kullanıcıların aradıkları bilgilere daha hızlı ulaşabilmesi ve metinleri daha kolay okuyabilmesi adına bazı küçük tasarım iyileştirmeleri geliyor.

Google, arama sonuçlarını daha büyük ve daha kalın harflerle listeleyecek

Google’ın yeni arama sonuçları sayfasında dikkat çeken ilk yenilik, arama sonuçlarının daha büyük ve daha kalın harflerle ifade edilecek olması. Ayrıca Google; Gmail ve Android’de sık sık kullanılan Google’ın kendi yazı fontu “Googley”in de artık arama sonuçları sayfasında daha fazla kullanılacağını ifade ediyor.

Google, arama sonuçları sayfasının tasarım detaylarına da el atmış durumda ve güncellemeyle birlikte arama sonuçlarında daha az “gölge” ile karşılaşacağız. Google, gölgelendirmeyi azaltmaktaki amacının kullanıcıların arama sonuçlarına odaklanabilmesi için daha temiz bir görünüm sunmak olduğunu ifade ediyor.

Google, yeni arama sonuçları sayfasının önümüzdeki günlerde kullanıcıların hizmetine sunulacağını ifade ediyor. Dürüst olmak gerekirse gerçekleştirilecek güncelleme, pek çok kullanıcı tarafından fark edilemeyecek kadar detaylara odaklanıyor. Bununla birlikte Google, güncellemenin kullanıcı deneyimini iyileştireceğinden oldukça emin.