Pek de iyi anılmayacak bir yıl olan 2020, Google Arama Trendlerinde de etkisini gösterdi. Ortaya çıkan grafik durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Büyük yangınlarla başlayan ve daha sonra da hayatı durduran bir pandemi ile devam eden 2020 yılı pek çok kişinin iyi hatırlamayacağı bir yıl olacak. Bu durumun en net göstergelerinden birisi de Google Arama Trendleri.

Roshaan Khan tarafından hazırlanan Google Trendler bilgi grafiği, yılın en önemli olaylarını da bir arada görebilmemizi sağlıyor. Haliyle bu grafikte karşımıza çıkan olaylar pek de iyi hatırlanan vakalar değil.

2020 zorlu geçti

Öncelikli olarak bu grafikte yer alan olayların her zaman için bütün dünyayı etkilemediğini belirtmek lazım. Örneğin Hindistan Yeni Zelanda'ya karşı araması, dünyanın geri kalanının pek de ilgi göstermediği kriket oyunuyla ilgili olarak Hindistan etkisiyle panoya giriyor.

Google aramalara dair gerçek sayıları kendi politikaları gereği paylaşmıyor olsa da 0 ile yüz arasındaki rakamlarla aramaların yoğunluğu ve dönemsel popülerliği sergileniyor. Grafik 1 Ocak'tan başlıyor ve kronolojik olarak ilerliyor.

Yılın aramalarda ani yükseliş gösteren aramaları arasında ilk önce Kobe Bryant yer alıyor. Trajik şekilde hayatını kaybeden yıldız, dünyanın gündemine oturmuştu. Onu India vs New Zealand (Hindistan Yeni Zelanda'ya Karşı) takip etti. Şubat sonunda ise taciz davalarıyla gündem olan Harvey Weinstein aramaları artış gösterdi.

Koronavirüs yılı domine etti

Mart ayında ise koronavirüs pandemisi neredeyse bütün dünyayı etkisi altına aldı. Bu durum da arama trendlerine yansıdı. Sadece coronavirus ifadesi değil, coronavirus symptoms (koronavirüs semptomları), coronavirus update, ve death (ölüm) gibi ifadelerin aranmalarında da sayı arttı.

Pandemiyle alakalı olarak maske, Zoom, Google Classroom gibi ifadelerin aranmalarında da artış yaşandı. Yılın öne çıkan diğer olayları arasında Beyrut patlaması, George Floyd ve BLM, TikTok, ABD seçim sonuçları ve adayları da aranan sözcükler arasında yer aldı.

Sizce aynı tabloyu ülkemize özel olarak çıkaracak olsaydık hangi aramalar tabloda kendine yer bulabilirdi?