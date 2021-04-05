Google, YouTube üzerinden yayınladığı yeni reklam filminde muzdan bir Pixel telefona veri aktardı ve giriş seviye karate dersi görüntüleri paylaştı. Muhtemelen Google, söz konusu reklam ile viral olmayı amaçlıyordu ancak daha çok izleyenlerin kafasında bir soru işareti çıkmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Android işletim sistemi ile akıllı telefon sektörünün merkezinde yer alıyor olsa da Pixel serisi akıllı telefonlarının pek de popüler olduğu söylenemez. Yine de Google, yayınladığı reklam filmleri ile Pixel modellerine karşı bir sempati oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir reklam filmi yayınlayan Google, söz konusu filmde farklı bir akıllı telefondan Google Pixel telefonlara geçiş yaparken eski telefondaki verileri yeni Pixel telefona aktarmanın “kolaylığını” odağına alıyor. Ancak Google, söz konusu reklam filminin “viral” olmasını istiyor olacak ki bu özelliği anlatmak için ilginç bir yola başvuruyor.

Google, reklam filminde bir muzdan Pixel telefona veri aktarıyor, evet

Videonun ilk 30 saniyesi boyunca Google Pixel’in kurulum aşamaları gösterilirken, bu andan itibaren verilerin çekildiği eski telefon(!) da gösterilmeye başlanıyor. Ancak videoda Google Pixel’in kablo ile bağlandığı “şey” bir akıllı telefon değil, muz. Google’ın farklı bir akıllı telefon yerine “muz” kullanmasının, ismini bir meyveden alan Apple’ın iPhone modellerine bir gönderme olduğunu tahmin edebiliriz.

Daha ilginç olanı ise Google’ın söz konusu reklam filminin içinde giriş seviye karate dersine ait görüntüler eklemesi oldu. Muhtemelen Google, bu küçük eklemeler ile videonun daha ilgi çekici hale geleceğini düşünmüş ancak dürüst olmak gerekirse bir muzdan akıllı telefona veri kopyalama fikri bile kulağa bir akıllı telefon tanıtım filmine karate dersi görüntüleri eklemekten daha mantıklı bir fikir gibi geliyor.