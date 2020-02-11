Google'dan Nest'e Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama Zorunluluğu

Google, Nest cihazı olup da Nest hesabını Google'a taşımamış olan kullanıcılara çift faktörlü kimlik doğrulamasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Google'a taşınmamış her Nest hesabına girişte bir doğrulama kodu girmek gerekecek.

Google, Nest cihazları kullanan ve Nest kullanıcı hesaplarını Google hesaplarına taşımayanlar için güvenlik önlemlerini artırıyor. Google'ın yakın zamanda Nest hesabını Google'a taşımayan kullanıcılara çift faktörlü kimlik doğrulama zorunluluğu getireceği belirtiliyor. Bu durumdaki kullanıcılar, Nest hesaplarını kullanmaya devam edebilmek için doğrulama kodu girmek zorunda kalacaklar.

Amazon Ring, gasp edilen güvenlik kameralarıyla bir süredir haberlere konu oluyor. Şirket, şifrelerini tekrar kullanmaları ve çift faktörlü kimlik doğrulamayı atlamaları sebebiyle kullanıcıları suçluyor. Amazon, kullanıcılarının evlerini daha güvenli hâle getirmek için daha fazla önleme ihtiyaç duysa da evlerdeki kameraların güvenliğini sağlamlaştırmak için çift faktörlü kimlik doğrulama temel önlemlerden bir tanesi olacak.

Google hesapları, Nest'ten daha güvenli:

Google, nisan ayından itibaren Nest hesaplarına bu zorunluluğu getireceğini açıkladı. Nest hesabınıza başka bir cihazdan giriş yaptığınız anda Google, e-posta adresinize tek kullanımlık bir doğrulama kodu gönderecek. Nest hesabınıza giriş yapabilmeniz için bu kodu girmek zorunda olacaksınız. Bu adımdan sonra, aynı cihazdan bağlanmak için e-posta doğrulama kodu girmenize gerek kalmayacak.

Çift faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak istemiyorsanız hesabınızı Google'a taşımak zorundasınız. Şirket, Google hesaplarının Nest'ten daha güvenli olduğunu ve hesabın taşınması durumunda çift faktörlü kimlik doğrulama uygulamasına gerek kalmayacağını belirtiyor. Google'ın bu ekstra güvenlik nedeniyle Nest'le çalışmayı sonlandırdığı biliniyor.

Google, aynı zamanda IP adreslerine bakılarak konumda belirgin bir değişiklik gibi şüpheli faaliyetleri de kontrol ediyor. Şirket, otomatik ve kitle hâlindeki girişleri engellemek için Nest hesaplarına reCAPTCHA da eklemiş durumda.

Akıllı cihazlarda meydana gelen sayısız güvenlik ihlali, ürünler hakkında endişeleri artırıyor ve tüketiciler de duruma el atmaya başladı. Amazon Ring'i hedef alan ve geçen aralık ayında açılan bir davada, şirketlerin siber saldırganların çeşitli akıllı ev cihazlarına erişimini önlemek için yeterli güvenlik önlemi sağlamadığı iddia edilmişti.