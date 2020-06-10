Google, ücretsiz ofis uygulamaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uygulamaların hem masaüstü hem de Android sürümüne gelecek yeni özelliklerden bahseden şirket, güncellemeden sonra uygulamaların daha işlevsel bir hal alacağına inanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google; "Dokümanlar", "E-Tablolar", "Slaytlar" ve "Formlar" isimleriyle sunduğu Microsoft Office alternatifi uygulamalarını kullanıcılarla ücretsiz olarak buluşturuyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden tüm ofis uygulamalarına kolaylıkla erişebiliyorlar.

Google tarafından bugün yapılan açıklamalara göre şirketin ofis uygulamalarının hem Android hem de masaüstü sürümlerine yeni özellikler geliyor. Açıklamalarında iki farklı özellik üzerine odaklanan Google, bu özelliklerle Android kullanıcılarının daha iyi bir ofis uygulaması deneyimi yaşayacaklarına inanıyor. Google'ın açıklamalarına göre kullanıcılar, bahsedilen özelliklerden birini bugün, diğerini ise önümüzdeki haftalarda kullanma imkanı yakalayacaklar.

Android kullanıcıları, artık yeni bir arayüz kullanacaklar

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android platformunda ofis uygulamalarını kullananlar, artık yeni bir arayüz ile karşılaşacaklar. Kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştıracak olan bu arayüz, bir yandan daha geniş bir görüş alanı sunarken diğer yandan da yorumların okunabilmesi için ayrı bir bölüm içerecek.

Not: Sol taraftaki görsel uygulamaların eski sürümünü, sağ taraftaki görsel ise yeni sürümü göstermektedir.

Google'ın bugün itibarıyla ofis uygulamalarına yayınladığı yeni güncelleme, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar uygulamalarını kapsıyor. Kullanıcılar, içeriklere yeni bir yorum yapmak istediklerinde ya da gelen yorumları okumak istediklerinde daha temiz bir arayüz ile karşılaşacaklar. Ayrıca bir kişiyi etiketleyip yorum yapmak için, tam ekranlı bir arayüz sunulacak..

Not: Sol taraftaki görsel uygulamaların eski sürümünü, sağ taraftaki görsel ise yeni sürümü göstermektedir.

Google'ın ofis uygulamalarının masaüstü sürümüne gelecek yenilikler ise kullanıcılar için önemli bir sorunu çözecek. Kullanıcılar şu anda Google'ın ofis uygulamalarını çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak kullanabiliyorlar. Ancak üzerinde çalışılan belgelerin çevrimiçi mi çevrimdışı mı kaydedildiği bir türlü anlaşılamıyordu. Google'ın önümüzdeki haftalarda masaüstü sürüme getireceği yeni özellik, belgelerin kaydedilme durumunu net bir şekilde gösterecek.