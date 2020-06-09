Google, video görüşme uygulaması Google Meet'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Eklenecek gürültü önleme özelliği sayesinde yazılımın Microsoft Teams ve Zoom ile rekabet edebilmesi hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Google, sahip olduğu video konferans uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatımıza 'yeni' bir düzen getirmiş durumda. Salgının hayatımıza kazandırdığı yeni durumlardan biri de uzaktan çalışma sistemi oldu. Durum böyle olunca da başta Zoom olmak üzere video konferans platformlarına olan ilgi artmış durumda.

Konu edilen platformdan biri olan Google Meet ile pazar payını artırmak isteyen yazılım devi Google, düzenli olarak platforma yeni özellikler ekleyerek rakibi olan Zoom, Microsoft Teams ve Skype ile rekabet edebilmeyi hedefliyor. Google, eski adı Hangouts Meet olan yazılıma dâhili gürültü önleme özelliğini kazandırmış durumda. Bu oldukça önemli yeniliğe dair fikrin G Suite Ürün Yönetim Müdürü Serge Lachapelle’ye ait olduğunu da belirtelim.

'Denoiser' ile ofisteki gibi toplantılar mümkün:

'Denoiser' adı verilen bu yeni özelliğin temeli, görüşme esnasında konuşmalar haricindeki dış sesleri bastıran bir makine öğrenme teknolojisine dayanıyor. Haberin sonunda paylaştığımız videoda da göreceğiniz üzere Serge Lachapelle, konuşurken bir yandan da kraker poşeti, kalem ve su bardağı gibi şeylerle gürültü çıkartarak özelliğin nasıl çalıştığını herkese gösteriyor. Lachapelle, bu özelliğin evinde küçük çocuğu veya evcil hayvanı bulunan kullanıcılar için oldukça ideal olduğunu ifade ediyor.

Özellik hâlâ geliştirilme aşamasında ve bu yeni gürültü önleme sisteminin farklı ses aralıklarıyla insan dışı sesleri nasıl ayırt edeceği merak konusu. Bununla beraber yazılım devi Google, platformda uçtan uca şifreleme özelliği de sunuyor. Yeni gürültü önleme özelliğinin Android ve iOS platformlarına geldikten sonra Google Meet'in web sürümü üzerinden de erişilebilir olacağını söyleyelim.

Google'ın yapay zekâ destekli gürültü önleyicisi nasıl çalışıyor?

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