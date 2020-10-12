Google, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay'ın doğum günü için bir doodle hazırladı. 12 Ekim 1934 tarihinde dünyaya gelen Atay'a ait doodle'a tıkladığınızda, Atay'la ilgili arama sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz.

12 Ekim, Türkiye'nin edebiyat tarihi için oldukça önemli bir gün. Çünkü bu tarih, Türk edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesi olan Oğuz Atay'ın doğum günü. 43 yıllık kısa hayatına oldukça önemli eserler bırakan Atay'ın doğum günü, Google tarafından da görmezden gelinmedi. Yazılım devi, arama motorunun ana sayfasına, üzerinde Atay'ın görüntüsünün olduğu bir doodle ekledi.

Google'ın oluşturduğu doodle'lar oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü internet kullanıcıları, herhangi bir tarihi özel kılan şeylerle ilgili olarak oluşturulan doodle'ları kullanarak, o gün ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakalıyorlar. Atay için oluşturulan doodle'a tıkladığınızda da yazarın hayatı ile ilgili arama sonuçlarının yer aldığı yeni bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Google'ın Oğuz Atay için oluşturduğu doodle, işte böyle görünüyor

TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlayan Atay, 70'li yılların başı itibarıyla Türk edebiyatındaki önemli isimler arasına girmeyi başardı. Edebiyatımızın en popüler romanlarından bir tanesi olan "Tutunamayanlar" ile büyük ses getiren, hatta 1970 yılında da TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü kazanan Atay, 60'lı yıllardaki toplumsal değişimi çarpıcı bir yaklaşımla bu kitabında anlatmıştı.

Atay, sadece roman yazarı değil. Onun kaleminden çıkmış olan önemli öykü ve oyunlar da bulunuyor. Bu bağlamda Korkuyu Beklerken isimli öykü kitabı ile Oyunlarla Yaşayanlar Günlük, Anı: Efendi Kaptan Kurtar Bizi ve Topografya gibi oyunlara sahip olan deneyimli yazar, 43 yıllık hayatına oldukça önemli eserler sığdırmış durumda.