Google, En Sevilen Doodle Oyunlarını Yeniden Yayınlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde sıkışıp kaldık. Boş vaktimizi dolduracak çeşitli uğraşlar peşinde koştuğumuz bugünlerde Google’dan can sıkıntımıza çare olacak harika bir hamle geldi. Şirket, bugünden başlayarak iki hafta boyunca en sevilen Doodle oyunlarını kullanıcılarla buluşturacak.

Bugüne kadar 3 milyona yakın kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs ya da bilimsel adıyla COVID-19 hastalığı, dünyanın dört bir yanındaki insanları etkilemeye devam ederken, evlerimizde geçirdiğimiz gün başına çentik atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Google, en sevilen interaktif Doodle oyunlarından bazılarını yeniden yayınlayacağı bir seri başlattığını açıkladı.

Google Doodle arşivinden karşımıza çıkan ilk oyun ise Kodlama oldu. 2017 yılına dayanan oyun, çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ilk programlama dili olan Logo'nun 50. yıldönümünü kutlamak amacıyla yayınlanmıştı. Oyunda, tavşanınıza her seviyede havuçları nasıl toplayacağını gösterecek basit komut kombinasyonları oluşturuyorsunuz.

Google, çocukların kod yazmaya başlamasının 50. yıldönümü şerefine geliştirdiği Doodle oyununu yeniden yayınladı

Google’ın evden çıkmayan kullanıcıları biraz olsun eğlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Doodle oyunları serisi, iki hafta sürecek. Bu süre zarfında her gün eski bir Doodle oyunu kullanıcılara sunulacak. Google’ın hangi Doodle oyunlarını yayınlayacağı ise büyük bir merak konusu. ABD’li teknoloji devinin yayınladığı ilk oyun olan Kodlama’ya arama çubuğuna “Google Doodle” yazarak ulaşabilirsiniz.

Son birkaç yıldaki en iyi ve en popüler Doodle oyuncularının bazıları çok oyunculu desteğe sahipti. Örneğin, Google’ın geçtiğimiz yılın aralık ayında Lotería Kutlaması için yayınladığı Doodle, arkadaşlarınızla veya dünyadaki çevrimiçi oyuncularla rekabet etmenize imkan tanımıştı. Şirketin iki haftalık süre zarfında yayınlayacağı oyunların birçoğu, bu yaklaşıma sahip olabilir.

Öte yandan Google, oyunların insanları evde kalmaya teşvik etmenin en etkili yollarından biri olduğunu söylüyor. Nitekim araştırmalar da, insanların korona günlerde oyunlara ilgisinin muazzam derecede arttığını gösteriyor. Araştırma şirketi Nielsen’in raporuna göre, salgın boyunca ABD’de oyuncuların oyunlara harcadığı süre yüzde 45, Fransa’da ise yüzde 38 arttı.