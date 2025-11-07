Tümü Webekno
Google'ın Kod Bilmeden Uygulama Geliştirmenizi Sağlayan Yapay Zekâ Aracı 160 Ülkede Kullanıma Sunuldu (Bilin Bakalım Kimde Yok)

Google'ın kod bilmeden uygulama geliştirmenize olanak tanıyan Opal yapay zekâ aracı 160 ülkede yayımlandı. Maalesef Türkiye hâlâ yok.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, yapay zekâ konusundaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor, sürekli yeni ürünlerini bizlerle buluşturuyordu. Yaz aylarında tanıtılan “Opal” isimli model de bunlardan biriydi. Opal, kullanıcıların kod bilmeden uygulama geliştirmesine izin veren bir yapay zekâ aracıydı.

Google, Opal’ı kademeli olarak daha fazla ülkede kullanıma sunuyordu. Dün ise yapılan bir açıklamayla yapay zekâ aracının dünya çapında çıkış yaptığı açıkladı. Opal, 160 ülkede resmen yayımlandı. Maalesef ülkelerin listesine bakıldığında ülkemizdeki kullanıcıları üzecek bir detay görüldü.

Opal, tüm dünyada çıktı ama Türkiye’de hâlâ yok

Dün yapılan duyuruyla şimdiye kadar 15 ülkede bulunan Opal’ın erişimi, 160’dan fazla ülkeye ulaştı. Maalesef Google’ın açıklamalarına göre bu 160 ülke arasında hâlâ Türkiye bulunmuyor. Opal’ın ülkemize ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Umarız çok beklemeden yakında bizim için de gelir.

Opal, kullanıcıların herhangi bir kod bilmeden mini uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Aklınıza gelen bir uygulama fikrini hızlıca hayata geçirmenizi sağlıyor. Bu fikri tanımlıyorsunuz, araç da Google’ın modellerinden yararlanarak sizin için sonuçları oluşturuyor. Uygulama hazır olduğunda düzenleyici yoluyla istediğiniz değişiklikleri de yapabiliyorsunuz.

