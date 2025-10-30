Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Google arama sonuçlarına PAC-MAN oyunu geldi: Hemen deneyebilirsiniz!

Google, efsanevi arcade oyunu PAC-MAN’ın 45. yıl dönümüne özel etkileşimli bir Doodle hazırladı. 8 seviyelik nostaljik mini oyunda, klasik hayaletlerden kaçarken Halloween temalı labirentlerde eğlenmek mümkün.

Google arama sonuçlarına PAC-MAN oyunu geldi: Hemen deneyebilirsiniz!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, PAC-MAN’ın 45. doğum gününü özel bir Doodle’la kutluyor. 30 Ekim 2025’te yayınlanan bu mini oyun, 1980’de başlayan PAC-MAN efsanesine nostaljik bir selam niteliğinde.

Oyunda toplam 8 seviye yer alıyor ve dört bölüm özel Halloween temalı labirentlerle tasarlanmış. Klasik “nokta yeme”, “güç peleti” ve “hayaletlerden kaçma” mekanikleri korunmuş durumda. Blinky, Pinky, Inky ve Clyde yine baş belası olarak karşımızda!

Doodle, masaüstü ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Google, bu sürümle sadece bir oyunu değil, 45 yıldır süren kültürel bir ikonu kutluyor. Nostalji severler için küçük ama keyifli bir zaman yolculuğu.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim