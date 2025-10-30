Google arama sonuçlarına PAC-MAN oyunu geldi: Hemen deneyebilirsiniz!

Google, efsanevi arcade oyunu PAC-MAN’ın 45. yıl dönümüne özel etkileşimli bir Doodle hazırladı. 8 seviyelik nostaljik mini oyunda, klasik hayaletlerden kaçarken Halloween temalı labirentlerde eğlenmek mümkün.

Google, PAC-MAN’ın 45. doğum gününü özel bir Doodle’la kutluyor. 30 Ekim 2025’te yayınlanan bu mini oyun, 1980’de başlayan PAC-MAN efsanesine nostaljik bir selam niteliğinde.

Oyunda toplam 8 seviye yer alıyor ve dört bölüm özel Halloween temalı labirentlerle tasarlanmış. Klasik “nokta yeme”, “güç peleti” ve “hayaletlerden kaçma” mekanikleri korunmuş durumda. Blinky, Pinky, Inky ve Clyde yine baş belası olarak karşımızda!

Doodle, masaüstü ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Google, bu sürümle sadece bir oyunu değil, 45 yıldır süren kültürel bir ikonu kutluyor. Nostalji severler için küçük ama keyifli bir zaman yolculuğu.