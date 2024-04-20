Google, geliştiricilerin severek kullandığı ücretsiz hizmeti sonlandırıp ücretli olan Gemini planını öneriyor.

Teknoloj dediğimizde aklımıza gelebilecek neredeyse her alanda parmağı olan Google, öncü teknolojilerin geliştirilmesinde çok büyük destekçi rolü oynuyor veya çoğu zaman kendisi de bu teknolojileri ortaya koyuyor. Yapay zekâ alanında da ilk günden beri önüne ne gelirse yarın yokmuş gibi yatırım yapan şirket, bu alandaki hizmetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Bu rolde attığı en önemli adımlardan biri de PaLM (Pathways Language Model) API olmuştu. Geliştiricilerin elinde şekil alan PaLM, ücretsiz yapay zekâ modelleri oluşturulmasını sağlıyordu. Bu bağlamda PaLM, geliştiricilerin elinde metin oluşturabilen veya sohbet edilebilen bir yapay zekâ modeline evrilebiliyordu.

Kişisel sohbet botları oluşturulmasını sağlayan PaLM, kapatılıyor.

Bunun sebebiyse Google’ın hâlihazırda her şeyi içinde barındıran Gemini platformuna sahip olması. Zaten ortalıkta Google’ın bazı yapay zekâ hizmetlerini ücretli olarak sunacağına yönelik bilgiler dolanıyordu. Bu olduğunda, örneğin Google’a yazdığınız bir sorunun anında yapay zekâyla yanıtlanması için aylık ücret ödemeniz gerekecek.

Söz konusu gelişme, Google’ın geliştiricilere gönderdiği e-postayla ortaya çıktı. Söz konusu e-postada şirket, Android Studiou üzerinden PaLM API’a erişimin 15 Ağustos tarihinde kapatılacağını söyledi. Bu zamana kadar geliştiriciler, farklı bir API bulmak zorunda olacak. Google, bu noktada Gemini Pro 1.0 kullanımını öneriyor. Fakat Gemini, kayıpsız bir geçiş sunsa da ücretli olması kafa karıştırıyor.

Vertex AI kullanıcılarının hem PaLM hem de Gemini’a erişim sağlayabileceği de belirtildi.