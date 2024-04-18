Google'ın ABD'deki iki ofisinde büyük olaylar çıktı. Bazı çalışanlar, şirketi protesto etmek istediler. Polisin de devreye girdiği olaylarda, 28 kişinin işine son verildi. Bunların 9'u için gözaltı uygulandı.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, 28 personelini kovdu. Ancak işin bu noktaya gelmesine yol açan olaylar, çarpıcıydı.

Google, bir süre önce İsrail hükûmeti ile bir anlaşma yaptı. 1,2 milyar dolar büyüklüğündeki bu anlaşma, "Project Nimbus" isimli bir bulut teknolojisini kapsıyordu. İşte bu anlaşma, bazı Google çalışanlarını rahatsız etti. Anlaşmayı protesto eden çalışanlar, Google'ın sert tepkisiyle karşılaştılar.

Devreye polisler girdi!

Edinilen bilgilere göre Google'ın New York ve Kaliforniya'da bulunan ofislerinde bulunan bazı personeller, protestonun dozunu biraz kaçırdılar. Hatta bazıları, Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisini bastılar. Hâl böyle olunca Google, yaşanan olayı kolluk kuvvetlerine bildirdi. Söz konusu çalışanlar, polis zoruyla CEO'nun odasını boşalttılar. Yaşanan olaylarda 9 kişiye gözaltı uygulandığı bildirildi.

Google'ın üst düzey yöneticilerinden Chris Rackow, tüm personele bir e-posta gönderdi. Oldukça sert açıklamaların bulunduğu e-postada, Google'ın böyle bir şeyi kabul edemeyeceği belirtildi. Benzer durumlar için de uyarılarda bulunan Chris Rackow, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.