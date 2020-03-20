Geçtiğimiz günlerde Google tarafından alınan bir patent, şirketin Pigweed isimli bir işletim sistemi için çalıştığını gösteriyordu. Google, bugün Pigweed’i duyurdu. Ama hepimizi şaşırtan şekilde Pigweed bir işletim sistemi yerine açık kaynak modülleri olan bir geliştirme aracı olarak ortaya çıktı.

Google’ın geçtiğimiz günlerde aldığı bir patent Pigweed’in işletim sistemi olduğunu düşündürmüştü. Ama Pigweed’in bugün yayınlanması ile yazılımın aslında 32 bit cihazlar için bir geliştirme aracı olduğu ortaya çıkmış oldu.

Google, Pigweed’i 32 bit cihazlarla çalışan geliştiriciler için yayınladı. Açık kaynak kodlu modüllerle beraber çalışan Pigweed, tek devreli yongalarla çalışan bilgisayarlarda geliştirme yapılmasını sağlıyor. İlan edildiği gibi çalıştığı varsayıldığında Pigweed, akıllı ev araçları, robotik, otomotiv ve hatta telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerde donanım gelişimini hızlandırabilir.

Pigweed, basit kurulum araçları ile beraber kullanılabiliyor. Birçok açık kaynaklı modüle sahip olan Pigweed’in modülleri, 32 bit cihazlarla rahat bir şekilde geliştirme yapılmasını ve geliştirilen kodların test edilmesini sağlıyor.

Birçok başka modülle beraber gelen Pigweed, bugün Google tarafından resmen yayınlandı. Google, Pigweed’in hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve yayının bir test yayını olarak görülmesini istedi. Bu nedenle aracın şimdilik üretim süreçlerinde kullanılmaması öneriliyor.

Kaynak kılavuzun henüz tamamı yayınlanmayan Pigweed’in kurulumu için kısmi kılavuzu Google’ın yayınladığı blog yazısı üzerinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca Google’ın yeni geliştirme aracı Pigweed’e buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.