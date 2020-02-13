Google’ın İşletim Sistemi Pigweed Hakkında Bilinen Her Şey

Bir süredir Google'ın yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı iddiaları gündemdeydi. Birkaç gün önce Google'ın 'Pigweed' isminin marka tescili için başvuru yapmasıyla işler ciddiye bindi. Bununla birlikte yeni sistemin FuchsiaOS'un yeni ismi mi, yoksa gerçekten başka bir işletim sistemi mi olduğu henüz belli değil.

Tüm dünyada arama motoruyla ün kazanan Google, yalnızca bundan ibaret değil. Cloud Platform gibi platformların yanı sıra çok sayıda uygulamaya ve yazılıma da imza atan Google, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisinde de önemli bir rol oynuyor. Akıllı telefonların önemli bir bölümü, Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemini kullanıyor.

Google'ın tek işletim sistemi Android değil. Bunun yanı sıra Chromebook'larda ChromeOS kullanılıyor. Hem Android hem de ChromeOS, Linux çekirdeği kullanılarak inşa edilmiş işletim sistemleri olarak biliniyor. Şimdi, Google'ın yeni bir işletim sistemi için kolları sıvadığı iddia ediliyor.

Yeni işletim sistemi mi, yoksa Fuschia'nın yeni ismi mi?

Birkaç gün önce, 'Pigweed' ismi için 'Bilgisayar İşletim Yazılımı' kategorisi altında marka tescili başvurusu yapan Google, yine manşetleri süslemeye başladı. Google’ın başvurusu, ABD’nin patent ve marka kurumu olan USPTO’nun internet sitesinde görüldü.

Bu olaydan beri internette Pigweed'in Google'ın yeni işletim sistemi olacağı dedikoduları yayılmış durumda. Bununla birlikte, gerçek soru henüz cevaplanmış değil. Pigweed gerçekten yeni bir işletim sistemi mi, yoksa Google'ın Fuchsia işletim sisteminin yalnızca yeni ismi mi, bilinmiyor.

Türkçesi 'kazayağı' isimli yapraklı bir bitki olan Pigweed adına daha önce de rastlanmıştı. FuschiaOS için olan bir kodda yapılan değişiklik neticesinde Pigweed görülüyordu. Bunun yanı sıra, Google Chrome'un resmi deposunda da Pigweed'e rastlanıyor.

Yukarıdaki bilgilerin ötesinde Pigweed'e dair başka bir haber ya da Google açıklaması yok. Önümüzdeki günlerde, Google'ın yeni bir işletim sistemiyle karşı karşıya gelebiliriz. Şimdilik, neler olacağını ve Google'ın neyle karşımıza çıkacağını beklemek zorundayız. Google, 2016’dan bu yana Fuchsia için büyük bir gizlilikle çalışıyor. Bu nedenle Pigweed hakkında bilgilerin büyük bir hızla ortaya çıkması beklenmiyor.

Google'ın çalışmalarını sürdürdüğü gizemli işletim sistemi Fuchsia OS'in ortaya çıkışı 2016 yılına kadar gidiyor. Android uygulamaların tamamının Fuchsia'da rahatlıkla çalıştırılabileceğini ve bunun için uygulama geliştiricilerin ekstra hiçbir şey yapmasının gerekmediği belirtiliyor.