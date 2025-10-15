İlk Defa Bir Telefon, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testinde Patladı [Video]

JerryRigEverything'in popüler sağlamlık testlerinde bir ilk yaşandı. Google Pixel 10 Pro Fold, bükülme testi sırasında patladı. Bataryadan kaynaklı patlama sonrası telefon kullanılamaz hâle geldi.

Akıllı telefon dünyasının en bilindik içerik üreticilerinden JerryRigEverything, çok ilginç bir olaya imza attı. Google Pixel 10 Pro Fold'u inceleyen YouTuber Zack Nelson, telefonun patladığı anlara tanıklık etti. Yaşanan olay, JerryRigEverything kanalında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Zack Nelson, 10 yıldır telefonlara sağlamlık testi yapan bir içerik üreticisi. Biz de Webtekno olarak Nelson'ın yayımladığı videoları sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Ancak bu kez, daha önce yaşanmamış bir şey oldu. Google Pixel 10 Pro Fold'a sağlamlık testi yapan içerik üretici, telefonun bir anda patlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Patlamanın nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere bataryaydı.

Google Pixel 10 Pro Fold'un son hâli:

Aslına bakacak olursak Google Pixel 10 Pro Fold'un başına gelen olay, çok da beklenmedik değildi. Çünkü JerryRigEverything, bu telefonu bükmeye başladığı an telefonun dağıldığını gözler önüne serdi. Hatta YouTuber, şimdiye kadar test ettiği en dayanıksız katlanabilir ekranlı telefonun Pixel 10 Pro Fold da sözlerine ekledi.

Zack Nelson, konuyla ilgili açıklamasında Google'a sert eleştiriler yöneltti. Daha önce de Google Pixel Fold telefonların aynı yerden kırıldığını söyleyen içerik üreticisi, Google'ın Pixel 10 Pro Fold için "oldukça dayanıklı" dediğini ancak bu noktada hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi. Nelson, yaşanan olayın teknoloji tutkunlarına bir hakaret olduğunu düşünüyor...

İşte Google Pixel 10 Pro Fold'un patladığı anlar:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2025 yılında herhangi bir akıllı telefonun patlamış olması kabul edilebilir mi?