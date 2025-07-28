Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, Samsung Galaxy Z Fold7'yi sağlamlık testine soktu. Test, Galaxy Z Fold7'nin tahminleri aşan bir sağlamlık seviyesine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold7, sağlamlık testine girdi. Bu alanda dünyanın en popüler YouTube kanallarından olan JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen test, Samsung'un sınırları zorladığını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Z Fold7, firmanın bu serideki en önemli telefonu. Çünkü açık hâldeyken sadece 4,2 milimetre kalınlığa sahip. Hâl böyle olunca telefonun sağlamlığı gerçekten merak konusuydu. Neticede böyle bir ince tasarım, menteşe yönünün ters tarafına doğru basın uygulanması durumunda net bir şekilde parçalara ayrılabilirdi. Ancak JerryRigEverything'in testi, Samsung'un bu meseleyi gerçekten aştığını ortaya koydu.

İnce tasarıma rağmen telefonun ekranı da çok sağlam!

Samsung Galaxy Z Fold7, ekran tarafında da oldukça sağlam çıktı. JerryRigEverything, sivri uçlu metaller ve kum gibi malzemeler kullanmış olmasına rağmen Galaxy Z Fold7'nin ekranına zarar veremedi. Bunun bir "kara büyü" olduğunu söyleyen kanal sahibi Zack Nelson, video içerisinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Samsung Galaxy Z Fold7'nin özellikleri ve fiyatı için:

Katlanabilir ekranlı telefonlar, pek çok tüketici için sağlam kabul edilmiyor. Çünkü ekranda yaşanabilecek kırışıklıklar ile menteşelerin dağılabileceğinin düşünülmesi, insanları bu tür telefonlardan uzak tutuyordu. Ancak Samsung Galaxy Z Fold7'ye yapılan sağlamlık testi, tüm bu endişelerin yersiz olduğunu ortaya koymuş oldu.

Samsung Galaxy Z Fold7'ye yapılan sağlamlık testini aşağıdan izleyebilirsiniz