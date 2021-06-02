Google Pixel 2 XL Prototipi, eBay'de 580 Dolara Satıldı

HTC'nin Google için ürettiği bir Pixel 2 XL prototipi, eBay'de açık artırmaya çıkarıldı. Prototip, telefon sahibinin anonim kalmayı tercih ettiği olayda tam 580 dolara alıcı buldu. Telefonun tasarımı, Google Pixel 2 XL'ın piyasaya sürülen tasarımından biraz daha farklı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan eBay'de ilginç bir satış gerçekleştirildi. Açık artırmaya çıkarılan bir test telefonu, tam 580 dolara alıcı buldu. Bu telefonu bu kadar özel yapan şeyse, telefonun HTC tarafından Google Pixel 2 XL prototipi olarak üretilmiş ve piyasaya sürülmemiş olsaydı.

eBay'de yer alan veriler, bu telefonun "Muskie" olarak isimlendirildiğini gösteriyor. Test amacıyla üretilen cihaz, o yıllarda Android 8 Oreo'nun hata ayıklama sürümünü kullanıyormuş. Yani o Android sürümü de yalnızca Muskie'ye özelmiş. Telefonun nasıl korunduğu, kim tarafından satın alındığı ve satışa çıkaran kişinin kim olduğu gibi detaylar ne yazık ki bilinmiyor.

HTC tarafından üretilen Pixel 2 XL prototipi

HTC'nin Google için ürettiği Pixel 2 XL, tasarım açısından normal versiyondan biraz daha farklı. Bunun nedeni, Google'ın o yıllarda bu telefon için büyük yatırımlar yapmış olmasıydı. Örneğin o yıllarda LG de Google için bir Pixel 2 XL tasarlamış, Google bu tasarımı daha çok beğenince HTC'nin ürettiği tasarım ortadan kalkmıştı. Eğer yukarıdaki model Google tarafından benimsenseydi, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Pixel telefonlar da bu cihaza benzeyebilirdi.

Bu arada, eBay'de çıkarıldığı açık artırmada 580 dolara satılan telefonun bazı işlevleri çalışmıyor. Telefonun sahibi olan anonim kullanıcı tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle de ağ konusunda sorunlar olduğu, diğer donanım özelliklerinin ne kadar sağlıklı olduğunun ise bilinmediği belirtiliyor.