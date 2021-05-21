Google Pixel 6'nın Tasarımı Bir Kez Daha Görüldü

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından OnLeaks, Google Pixel 6'nın tasarımını ortaya koyan bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler, geçtiğimiz günlerde Jon Prosser tarafından sızdırılan tasarıma oldukça benziyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir yeni bir Pixel telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yaşanan sızıntılar ve ortaya atılan iddialar ise bu telefonun tasarımının ve bazı özelliklerinin nasıl olacağını gözler önüne sermişti. Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından olan OnLeaks tarafından paylaşılan son görseller ise bu telefonun tasarımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Google Pixel 6'nın Jon Prosser tarafından sızdırılan görüntülerinden bahsetmiştik. OnLeaks'ten gelen son paylaşım ise Prosser tarafından yapılan paylaşıma çok benziyor. İki sızıntı arasındaki tek fark, kamera kurulumu konusunda karşımıza çıkıyor. Peki OnLeaks'e göre Google Pixel 6 nasıl görünecek?

İşte OnLeaks'in paylaştığı o görüntü

Paylaşılan görüntü, Google Pixel 6'nın kavisli ve delikli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor. Telefonun arka kısmında ise kasayı boydan boya kaplayan yatay yerleştirilmiş bir kamera kurulumu yer alıyor. Dışa doğru çıkıntılı ve kenarlarda kavisleri olan bu kamera kurulumu, bünyesinde bir tanesi periskop tarzı bir telefoto lens olan üç kamerayı taşıyacak.

OnLeaks'e göre "Google Pixel 6 Pro" olarak isimlendirilecek model, 6.67 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. 163,9 x 75,8 x 8,9 mm boyutlara sahip olacak telefonun Pixel 5'teki kablosuz şarj gibi yenilikçi özelliklere sahip olacağını söyleyen sızıntı kaynağı, teknik detaylar ile ilgili hala pek çok bilinmez olduğunu ifade ediyor.