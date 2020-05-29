Pixel 3 Transkripsiyon Hızında iPhone 11'e Fark Attı (Video)

ABD’li teknoloji devi Google’ın, ses kayıtlarını metne dönüştürmek için kullandığı teknolojinin ne kadar iyi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bugün Twitter’da yayınlanan ve kısa sürede viral olan bir video, Google Pixel 3’ün transkripsiyon hızı konusunda iPhone 11’e nasıl fark attığını gözler önüne seriyor.

Günümüzdeki akıllı telefonlar sayesinde bir ses kaydını gerçek zamanlı olarak transkribe etmek, yani yazılı metne dönüştürmek oldukça kolay, ancak bunu her telefonunun veya yazılımın aynı doğruluk oranı ve hızla yaptığını söylemek yanlış olur.

Google, son yıllarda yaptığı iyileştirmelerle konuşma transkripsiyon teknolojisin ni farklı bir seviyeye çıkardı. Pixel marka akıllı telefonlarında makine öğrenimi donanımları kullanan ABD’li şirket, son derece gelişmiş transkripsiyon algoritmaları ile etkileyici bir deşifre hizmeti sağlıyor.

Bununla birlikte, transkripsiyon söz konusu olduğunda doğruluk kadar hız da önemli bir faktör oluyor. Amerikalı teknoloji girişimcisi James Cham tarafından Twitter'da yayınlanan bir video, transkripsiyon hızı konusunda Pixel 3 ve iPhone 11’i karşı karşıya getiriyor. Cham, konuşmaya başladığı ilk anlarda iki cihaz arasındaki deşifre hızı aynı gibi görünse de, çok kısa bir süre sonra hız farkı belirgin bir şekilde açılıyor.

Pixel 3, Cham’in söylediklerini anında ve hızlı bir şekilde yazıya dökerken, iPhone 11 doğru kelimeleri bulmak için çaba sarf ediyor. Sesi gerçek zamanlı olarak deşifre etmek için iOS’un yerleşik transkripsiyon hizmetini kullanan iPhone 11, yer yer duraklıyor ve daha sonra kelimeleri düzeltiyor. Videonun sonunda iPhone’un, transkripsiyon hızı konusunda Google Pixel 3'ün tam altı saniye gerisinde olduğu görülüyor.

Bir bilgisayar veya akıllı telefonun, konuşmanıza gerçek zamanlı olarak kolayca ayak uydurabilmesi, transkripsiyon deneyimini çok daha doğal ve etkileşimli bir hale getiriyor. Pixel 3 ve iPhone 11 arasındaki metin transkripsiyon örneğinde, geri dönüp bir cümleyi yeniden düzenleme veya bir kelimeyi değiştirme konusunda Piksel 3’ün iPhone 11’e kıyasla çok daha fazla esneklik tanıdığını görüyoruz.

Zira söylediğiniz cümlenin metne dökülmesi için beklemek, kafanızda oluşturduğunuz düşünce treninin kaçmasına neden olabilir. Kısacası, transkripsiyon söz konusu olduğunda hız da en az doğruluk oranı kadar önemli. iPhone 11 ve Pixel 3’ü karşı karşıya getiren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google Pixel 3'ün transkripsiyon hızıyla iPhone 11'e fark attığı video